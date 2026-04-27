Сабо жорстко розкритикував учасників матчу Кривбасу і Динамо

У центральному матчі 25-го туру УПЛ "Кривбас" приймав київське "Динамо". Зустріч завершилася з рахунком 6:5 на користь гостей. Поєдинок став найрезультативнішим в історії чемпіонатів України.

Колишній тренер "Динамо" Йожеф Сабо залишився незадоволений грою команд, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Київська команда зуміла переломити хід гри в другому таймі. "Кривбас" пропустив п'ять м'ячів після перерви. Матч супроводжувався великою кількістю помилок в обороні з обох сторін.

Результат дозволив "Динамо" зберегти боротьбу за медалі чемпіонату. Однак експертам не сподобалася кількість помилок у діях обох команд. Особливо це стосується гри в обороні.

"У мене в житті ніколи такого не було. Як можна після першого тайму вести в рахунку 4:1 і програти 5:6. Господарям у другій половині потрібно було грати простіше, але вони пропустили п'ять м'ячів. Для мене це взагалі незрозуміла ситуація", — заявив експерт.

Сабо також зазначив, що подібні матчі не відповідають рівню професійного футболу. Він вказав на слабку гру в обороні та помилки воротарів.

