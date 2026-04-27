Головна Спорт

Ярмоленко оцінив історичну перемогу Динамо в чемпіонаті України

Дата публікації: 27 квітня 2026 12:36
Ярмоленко красномовно оцінив перемогу Динамо над Кривбасом
Андрій Ярмоленко одразу після голу. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" обіграло "Кривбас" із рахунком 6:5 у матчі УПЛ. Зустріч стала найрезультативнішою в історії чемпіонату України. Одним із героїв поєдинку став Андрій Ярмоленко.

Вінгер оформив дубль та допоміг команді здобути вольову перемогу, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу "Динамо".

Ветеран Андрій Ярмоленко вийшов на поле під час матчу й одразу включився в гру. Команда опинилася в складній ситуації, але зуміла змінити хід зустрічі. Один із голів був забитий нестандартним ударом п'ятою. Цей епізод став ключовим у кінцівці матчу.

Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский в матче "Динамо" и "Кривбасса"
Андрій Ярмоленко (ліворуч) та Віталій Буяльський. Фото: "Динамо від Шурика"

Ярмоленко розповів про свої емоції після гри

Півзахисник "Динамо" впевнено йде на рекорд. Він може стати найрезультативнішим футболістом в історії чемпіонатів України. Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс не виключив, що Андрій Ярмоленко залишиться в команді й на наступний сезон.

"Враження неповторні! Приємно перемагати в таких матчах. Думаю, вболівальники, які прийшли на стадіон або дивилися гру по телебаченню, отримали задоволення. Хочу привітати всіх із перемогою та гарним футболом", — заявив Ярмоленко.

Вінгер також зазначив, що намагається приносити користь команді в кожному матчі. В останніх іграх проти "Кривбасу" він регулярно відзначається результативними діями. Наступним важливим матчем для "Динамо" стане фінал Кубка України проти "Чернігова". Гра 20 травня.

Динамо Андрій Ярмоленко Кривбасс
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
