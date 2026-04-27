Сарапій може почати наступний сезон у Шахтарі

Едуард Сарапій (праворуч) у матчі з "Оболонню". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Донецький "Шахтар" визначився з одним із пріоритетних кандидатів на підсилення складу. Клуб готується до літнього трансферного вікна. У центрі уваги опинився захисник "Полісся" Едуард Сарапій.

Футболіст також виступає за збірну України, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Лідер оборони "Полісся" вже влітку може перейти до "Шахтаря", який розглядає 26-річного гравця як підсилення лінії оборони. У донецькому клубі вважають Едуарда Сарапія підходящим кандидатом з урахуванням поточних завдань. Одним із факторів є можливість дотримання ліміту на легіонерів. Сарапій розглядається як внутрішня опція без обмежень.

Едуард Сарапій святкує гол. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Контракт і умови можливого трансферу

Взимку захисник продовжив контракт із "Поліссям". У новій угоді передбачена клаусула в розмірі 5 млн доларів. Однак вона набуде чинності тільки через два роки. Це означає, що потенційний трансфер може потребувати окремих переговорів між клубами.

У поточному сезоні Едуард Сарапій провів 32 матчі у всіх турнірах за "Полісся". На його рахунку 5 забитих м'ячів. У березні він дебютував за національну збірну України.

Читайте також:

