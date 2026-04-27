Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шахтар націлився на гравця Полісся та збірної України

Шахтар націлився на гравця Полісся та збірної України

Ua ru
Дата публікації: 27 квітня 2026 12:05
Сарапій може почати наступний сезон у Шахтарі
Едуард Сарапій (праворуч) у матчі з "Оболонню". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Донецький "Шахтар" визначився з одним із пріоритетних кандидатів на підсилення складу. Клуб готується до літнього трансферного вікна. У центрі уваги опинився захисник "Полісся" Едуард Сарапій.

Футболіст також виступає за збірну України, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Лідер оборони "Полісся" вже влітку може перейти до "Шахтаря", який розглядає 26-річного гравця як підсилення лінії оборони. У донецькому клубі вважають Едуарда Сарапія підходящим кандидатом з урахуванням поточних завдань. Одним із факторів є можливість дотримання ліміту на легіонерів. Сарапій розглядається як внутрішня опція без обмежень.

Эдуард Сарапий в матче "Полесья" с "Оболонью" 26 апреля 2026 года
Едуард Сарапій святкує гол. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Контракт і умови можливого трансферу

Взимку захисник продовжив контракт із "Поліссям". У новій угоді передбачена клаусула в розмірі 5 млн доларів. Однак вона набуде чинності тільки через два роки. Це означає, що потенційний трансфер може потребувати окремих переговорів між клубами.

У поточному сезоні Едуард Сарапій провів 32 матчі у всіх турнірах за "Полісся". На його рахунку 5 забитих м'ячів. У березні він дебютував за національну збірну України.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

ФК Шахтар Полісся Едуард Сарапій
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації