Шахтар у важкому матчі переміг Полісся та відірвався від ЛНЗ

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран. Фото: скриншот Київстар ТБ

У центральному матчі 24-го туру чемпіонату України з футболу донецький "Шахтар" приймав "Полісся". Команда з Житомира традиційно є незручним суперником для "гірників". У разі перемоги підопічні Арди Турана могли відірватися від ЛНЗ у турнірній таблиці.

Однак і "Полісся" бореться за потрапляння в єврокубки, а тому очікувалося безкомпромісне протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE.

Донецький "Шахтар" не міг обіграти "Полісся" протягом п'яти матчів поспіль. Перед стартовим свистком арбітра Арда Туран замінив Марлона, якого збирався вивести на поле, Артемом Бондаренком. Очевидно, бразилець ще не готовий грати.

Ігровий момент матчу. Фото: скриншот Київстар ТБ

Команди розпочали матч досить обережно, але незабаром "гірники" заволоділи ігровою ініціативою. На 12-й хвилині господарям поля вдалося відкрити рахунок: Ласіна Траоре отримав передачу з глибини поля й асистував Ізакі Сілві в чужому штрафному майданчику. Рефері м'яч не зарахував через офсайд у форварда "Шахтаря" та фол проти Едуарда Сарапія.

Після цього кілька моментів створили гості. Перший призвів до жорсткого зіткнення Різника та Коноплі, у другому Андрієвський пробив над воротами. Крім цього, перший тайм запам'ятався травмою Бориса Крушинського і жовтою карткою Руслана Ротаня.

Читайте також:

Валерій Бондар святкує гол. Фото: скриншот Київстар ТБ

Результативний другий тайм

Донецький "Шахтар" створив перший момент на 55-й хвилині другого тайму. Чоботенко завадив Траоре завдати удару по воротах у своєму штрафному майданчику. Одразу після цього "гірники" подали перший кутовий у матчі. Конопля пролетів повз м'яч, натомість Бондар лівим коліном із двох метрів забив гол, 1:0!

На 72-й хвилині Ізакі Сілва вирішив самотужки обіграти всю оборону "Полісся", але зрештою загубив м'яч у чужому штрафному майданчику. Незабаром Лукас Феррейра вийшов на ударну позицію на правому куті воротарського, але Волинець кінчиком бутси перевів м'яч на кутовий.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну, але своєчасну перемогу "Шахтаря" над незручним суперником. "Гірники" почали відриватися від ЛНЗ у турнірній таблиці.

"Шахтар" — "Полісся" — 1:0 (0:0)

Гол: Бондар, 56

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробная версия Premium закончилась