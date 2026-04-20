Шахтер в тяжелом матче победил Полесье и оторвался от ЛНЗ

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран.

В центральном матче 24-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" принял "Полесье". Команда из Житомира традиционно является неудобным соперником для "горняков". В случае победы подопечные Арды Турана могли оторваться от ЛНЗ в турнирной таблице.

Однако и "Полесье" борется за попадание в еврокубки, а потому ожидалось бескомпромиссное противостояние, сообщает портал Новини.LIVE.

Донецкий "Шахтер" не мог обыграть "Полесье" на протяжение пяти матчей кряду. Перед стартовым свистком арбитра Арда Туран заменил Марлона, которого собирался вывести на поле, Артемом Бондаренко. Очевидно, бразилец еще не готов играть.

Игровой момент матча.

Команды начали матч довольно осторожно, но вскоре "горняки" завладели игровой инициативой. На 12-й минуте хозяевам поля удалось открыть счет: Ласина Траоре получил передачу из глубины поля и ассистировал Изаки Силве в чужой штрафной. Рефери мяч не засчитал из-за офсайда у форварда "Шахтера" и фоле на Эдуарде Сарапие.

После этого несколько моментов создали гости. Первый привел к жесткому столкновению Ризныка и Конопли, во втором Андриевский пробил над воротами. Помимо этого первый тайм запомнился травмой Бориса Крушинского и желтой карточкой Руслана Ротаня.

Валерий Бондарь празднует гол.

Результативный второй тайм

Донецкий "Шахтер" создал первый момент на 55-й минуте второго тайма. Чоботенко помешал Траоре нанести удаар по воротам в своей штрафной. Сразу после этого "горняки" подали первый угловой в матче. Конопля пролетел мимо мяча, зато Бондарь левым коленом с двух метров забил гол, 1:0!

На 72-й минуте Изаки Силва решил в одиночку обыграть всю оборону "Полесья", но в итоге потерял мяч в чужой штрафной. Вскоре Лукас Феррейра вышел на ударную позицию на правом углу вратарской, но Волынец кончиком бутсы перевел мяч на угловой.

Финальный свисток зафиксировал минимальную, но своевременную победу "Шахтера" над неудобным соперником. "Горняки" начали отрываться от ЛНЗ в турнирной таблице.

"Шахтер" — "Полесье" — 1:0 (0:0)

Гол: Бондарь, 56

