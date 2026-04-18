Шахтер объявил о трансфере игрока сборной Бразилии

Шахтер объявил о трансфере игрока сборной Бразилии

Дата публикации 18 апреля 2026 19:59
Шахтер подписал 17-летнего бразильца Бруниньо из Атлетико Паранаэнсе
Новичок "Шахтера" Бруниньо. Фото: "Шахтер" Донецк

Донецкий "Шахтер" подписал 17-летнего бразильца Бруниньо из "Атлетико Паранаэнсе". Игрок присоединится к "Шахтеру" после достижения совершеннолетия в 2026 году.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "горняков".

Шахтер купил нового футболиста
"Шахтер" подписал новичка

С молодым футболистом подписан трехлетний контракт, однако официально он станет игроком "Шахтера" только в августе 2026 года. Тогда бразилец достигнет 18 лет и сможет выступать в Европе.

Бруниньо является воспитанником "Атлетико Паранаэнсе", где играл за юношеские и молодежные команды. В начале 2026 года он получил шанс в первой команде и быстро адаптировался на взрослом уровне, проведя несколько матчей и отметившись результативностью.

Футболист также заявил о себе на международном уровне. В марте он дебютировал за сборную Бразилии U20 и сразу обратил на себя внимание: оформил дубль и отдал результативную передачу.

Игрок родился в Сан-Паулу и преимущественно играет в атаке — как под нападающим или на фланге. В "Шахтере" рассчитывают, что Бруниньо станет частью долгосрочного проекта клуба и со временем усилит атакующую линию команды.

ФК Шахтер Футбол трансферы УПЛ
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

