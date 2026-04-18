Головна Спорт Шахтар оголосив про трансфер гравця збірної Бразилії

Шахтар оголосив про трансфер гравця збірної Бразилії

Дата публікації: 18 квітня 2026 19:59
Шахтар підписав 17-річного бразильця Бруніньйо з Атлетіко Паранаенсе
Новачок "Шахтаря" Бруніньо. Фото: "Шахтар" Донецьк

Донецький "Шахтар" підписав 17-річного бразильця Бруніньйо з "Атлетіко Паранаенсе". Гравець приєднається до "Шахтаря" після досягнення повноліття у 2026 році.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "гірників".

Шахтер купил нового футболиста
Із молодим футболістом підписано трирічний контракт, однак офіційно він стане гравцем "Шахтаря" лише в серпні 2026 року. Тоді бразилець досягне 18 років і зможе виступати в Європі.

Бруніньйо є вихованцем "Атлетіко Паранаенсе", де грав за юнацькі та молодіжні команди. На початку 2026 року він отримав шанс у першій команді та швидко адаптувався на дорослому рівні, провів кілька матчів і відзначившись результативністю.

Футболіст також заявив про себе на міжнародному рівні. У березні він дебютував за збірну Бразилії U20 і одразу звернув на себе увагу: оформив дубль і віддав результативну передачу.

Читайте також:

Гравець народився в Сан-Паулу та переважно грає в атаці — як під нападником або на фланзі. У "Шахтарі" розраховують, що Бруніньйо стане частиною довгострокового проєкту клубу й з часом посилить атакувальну лінію команди.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE інформував про спаринг-партнерів Олександра Усика, які допомагають йому в Іспанії.

Також Новини.LIVE повідомляв про смерть легендарного боксера, який у минулому здобував титул чемпіона світу.

ФК Шахтар Футбол трансфери УПЛ
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
