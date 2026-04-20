Маркевич считает, что Полесье включится в борьбу за золото УПЛ

Мирон Маркевич во время матча. Фото: УНИАН

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от центрального матча 24-го тура УПЛ, в котором донецкий "Шахтер" сыграет против житомирского "Полесья". По его словам, "горняки" остаются фаворитами в борьбе за чемпионство. Однако последние результаты показывают, что конкуренты способны навязать борьбу.

Маркевич отметил игру ЛНЗ в предыдущем туре, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Специалист подчеркнул, что предстоящий матч может повлиять на расстановку сил в турнирной таблице. В случае успеха "Полесье" сможет приблизиться к лидерам и включиться в борьбу за золотые медали.

Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань. Фото: УНИАН

Прогноз на чемпионскую гонку в УПЛ

Также Мирон Маркевич напомнил о потере очков конкурентами, что делает чемпионскую гонку еще более напряженной. По его оценке, интрига в чемпионате сохраняется до последних туров.

"В борьбе за чемпионство у "Шахтера" больше шансов. Однако ЛНЗ показал, что с "горняками" можно играть на равных. В случае победы "Полесье" может включиться в борьбу за золото. Наш чемпионат сейчас непредсказуемый, поэтому концовка сезона будет интересной", — заявил Маркевич.

Читайте также:

Также тренер отметил, что у команды Руслана Ротаня есть потенциал набрать максимальное количество очков в оставшихся матчах. Это может существенно повлиять на итоговую таблицу и усилить конкуренцию в верхней части, где претендентами на титул станут не только "Шахтер" и ЛНЗ. В таких условиях каждый результат становится ключевым для распределения мест в чемпионате.

