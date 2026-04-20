Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Маркевич прокомментировал чемпионскую гонку в украинской Премьер-лиге

Маркевич прокомментировал чемпионскую гонку в украинской Премьер-лиге

Ua ru
Дата публикации 20 апреля 2026 13:45
Маркевич считает, что Полесье включится в борьбу за золото УПЛ
Мирон Маркевич во время матча. Фото: УНИАН

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от центрального матча 24-го тура УПЛ, в котором донецкий "Шахтер" сыграет против житомирского "Полесья". По его словам, "горняки" остаются фаворитами в борьбе за чемпионство. Однако последние результаты показывают, что конкуренты способны навязать борьбу. 

Маркевич отметил игру ЛНЗ в предыдущем туре, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua

Специалист подчеркнул, что предстоящий матч может повлиять на расстановку сил в турнирной таблице. В случае успеха "Полесье" сможет приблизиться к лидерам и включиться в борьбу за золотые медали. 

Руслан Ротань
Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань. Фото: УНИАН

Прогноз на чемпионскую гонку в УПЛ

Также Мирон Маркевич напомнил о потере очков конкурентами, что делает чемпионскую гонку еще более напряженной. По его оценке, интрига в чемпионате сохраняется до последних туров.

"В борьбе за чемпионство у "Шахтера" больше шансов. Однако ЛНЗ показал, что с "горняками" можно играть на равных. В случае победы "Полесье" может включиться в борьбу за золото. Наш чемпионат сейчас непредсказуемый, поэтому концовка сезона будет интересной", — заявил Маркевич.

Читайте также:

Также тренер отметил, что у команды Руслана Ротаня есть потенциал набрать максимальное количество очков в оставшихся матчах. Это может существенно повлиять на итоговую таблицу и усилить конкуренцию в верхней части, где претендентами на титул станут не только "Шахтер" и ЛНЗ. В таких условиях каждый результат становится ключевым для распределения мест в чемпионате.

футбол ФК Шахтер УПЛ Полесье Мирон Маркевич ЛНЗ
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации