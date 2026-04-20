Маркевич считает, что Полесье включится в борьбу за золото УПЛ

Маркевич прокомментировал чемпионскую гонку в украинской Премьер-лиге
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от центрального матча 24-го тура УПЛ, в котором донецкий "Шахтер" сыграет против житомирского "Полесья". По его словам, "горняки" остаются фаворитами в борьбе за чемпионство. Однако последние результаты показывают, что конкуренты способны навязать борьбу.
Маркевич отметил игру ЛНЗ в предыдущем туре, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.
Специалист подчеркнул, что предстоящий матч может повлиять на расстановку сил в турнирной таблице. В случае успеха "Полесье" сможет приблизиться к лидерам и включиться в борьбу за золотые медали.
Прогноз на чемпионскую гонку в УПЛ
Также Мирон Маркевич напомнил о потере очков конкурентами, что делает чемпионскую гонку еще более напряженной. По его оценке, интрига в чемпионате сохраняется до последних туров.
"В борьбе за чемпионство у "Шахтера" больше шансов. Однако ЛНЗ показал, что с "горняками" можно играть на равных. В случае победы "Полесье" может включиться в борьбу за золото. Наш чемпионат сейчас непредсказуемый, поэтому концовка сезона будет интересной", — заявил Маркевич.
Также тренер отметил, что у команды Руслана Ротаня есть потенциал набрать максимальное количество очков в оставшихся матчах. Это может существенно повлиять на итоговую таблицу и усилить конкуренцию в верхней части, где претендентами на титул станут не только "Шахтер" и ЛНЗ. В таких условиях каждый результат становится ключевым для распределения мест в чемпионате.
Напомним, Новини.LIVE сообщали о безапеляционном высказывании Рико Верхувена по поводу боя с Александром Усиком.
Также Новини.LIVE писали о Таисии Онофрийчук, которая пополнила коллекцию наград еще двумя медалями.
