Украинка Онофрийчук снова выиграла этап Кубка мира по гимнастике

Дата публикации 20 апреля 2026 11:24
Онофрийчук завоевала еще два золота и продолжает доминировать в гимнастике
Таисия Онофрийчук во время выступления на турнире в Баку. Фото: Aziz Karimov/Getty Images

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук успешно выступила на третьем этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который прошел в Баку. Юная 17-летняя спортсменка добавила в свою коллекцию еще две награды в финалах отдельных видов. Она завоевала "золото" в упражнениях с обручем и "бронзу" в упражнениях с булавами.

Ранее на этом же этапе украинка стала победительницей личного многоборья, сообщает портал Новини.LIVE

Гимнастка Таисия Онофрийчук подтвердила статус одной из самых стабильных гимнасток текущего сезона на международной арене. Ее результаты в Баку позволили укрепить позиции в общем зачете Кубка мира. Украинка демонстрирует высокие оценки как за сложность программ, так и за исполнение. Соревнования в Азербайджане стали третьим этапом серии в 2026 году.

Таисия Онофрийчук
Таисия Онофрийчук выполняет упражнение с мячом. Фото: Aziz Karimov/Getty Images

Результаты Онофрийчук и положение в сезоне

По итогам этапа в Баку в активе гимнастка уже семь наград в текущем розыгрыше Кубка мира. В течение сезона Таисия Онофрийчук стабильно выходит в финалы и борется за призовые места в разных дисциплинах. Финальный этап серии пройдет в Милане с 10 по 12 июля, где будут определены победители общего зачета.

В 2026 году украинская гимнастка уже завоевала "золото" в многоборье на этапе Кубка мира в Баку, а также медали в отдельных упражнениях на предыдущих этапах серии. 

спорт Гимнастика Таисия Онофрийчук Художественная гимнастика Ирина Дерюгина
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
