Онофрийчук выиграла золотую медаль Кубка мира в Баку

Дата публикации 18 апреля 2026 23:29
Онофрийчук выиграла пестижную медаль на турнире в Баку
Таисия Онофрийчук. Фото: instagram.com/wellertom.photo/

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала золото в многоборье на этапе Кубка мира в Баку. Спортсменка показала лучший результат по итогам четырех упражнений.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Онофрийчук выиграла этап Кубка мира

Украинка набрала 115,650 балла и опередила ближайших преследовательниц — Дарью Варфоломеев из Германии (114,750) и Стилиану Николову (114,050) из Болгарии. Другая представительница Украины Полина Карика завершила соревнования на 14-й позиции с результатом 105,950.

Лучший результат Онофрийчук показала в упражнениях с булавами — 29,700 балла, что стало первым показателем в квалификации. В упражнениях с обручем украинка набрала 29,550, а с лентой — 29,100, оба результата стали вторыми среди участниц. Меньше всего она получила за выступление с мячом — 27,300, что соответствовало шестому месту.

Кубок мира. Баку, Азербайджан. Многоборье

1. Таисия Онофрийчук (Украина) — 115.650

2. Дарья Варфмоломеев (Германия) — 114.750

3. Стилиана Николова (Болгария) — 114.050

...

14. Полина Карика — 105.950

Это уже вторая медаль Онофрийчук в многоборье на этапах Кубка мира-2026. Всего в ее активе три победы в этой дисциплине, первую из которых она одержала еще в 2025 году в Софии.

Также украинская гимнастка вышла в финалы во всех четырех отдельных видах упражнений.

Гимнастика Таисия Онофрийчук Художественная гимнастика
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
