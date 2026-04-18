Онофрийчук выиграла пестижную медаль на турнире в Баку

Онофрийчук выиграла золотую медаль Кубка мира в Баку
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала золото в многоборье на этапе Кубка мира в Баку. Спортсменка показала лучший результат по итогам четырех упражнений.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".
Онофрийчук выиграла этап Кубка мира
Украинка набрала 115,650 балла и опередила ближайших преследовательниц — Дарью Варфоломеев из Германии (114,750) и Стилиану Николову (114,050) из Болгарии. Другая представительница Украины Полина Карика завершила соревнования на 14-й позиции с результатом 105,950.
Лучший результат Онофрийчук показала в упражнениях с булавами — 29,700 балла, что стало первым показателем в квалификации. В упражнениях с обручем украинка набрала 29,550, а с лентой — 29,100, оба результата стали вторыми среди участниц. Меньше всего она получила за выступление с мячом — 27,300, что соответствовало шестому месту.
Кубок мира. Баку, Азербайджан. Многоборье
1. Таисия Онофрийчук (Украина) — 115.650
2. Дарья Варфмоломеев (Германия) — 114.750
3. Стилиана Николова (Болгария) — 114.050
...
14. Полина Карика — 105.950
Это уже вторая медаль Онофрийчук в многоборье на этапах Кубка мира-2026. Всего в ее активе три победы в этой дисциплине, первую из которых она одержала еще в 2025 году в Софии.
Также украинская гимнастка вышла в финалы во всех четырех отдельных видах упражнений.
