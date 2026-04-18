Головна Спорт Онофрійчук виграла золоту медаль Кубка світу в Баку

Онофрійчук виграла золоту медаль Кубка світу в Баку

Ua ru
Дата публікації: 18 квітня 2026 23:29
Онофрійчук виграла пестижну медаль на турнірі в Баку
Таїсія Онофрійчук. Фото: instagram.com/wellertom.photo/

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула золото в багатоборстві на етапі Кубка світу в Баку. Спортсменка показала найкращий результат за підсумками чотирьох вправ.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Онофрійчук виграла етап Кубка світу

Українка набрала 115,650 бала та випередила найближчих переслідувачок — Дарію Варфоломєєв з Німеччини (114,750) і Стіліану Ніколову (114,050) із Болгарії. Інша представниця України Поліна Каріка завершила змагання на 14-й позиції з результатом 105,950.

Найкращий результат Онофрійчук показала у вправах із булавами — 29,700 бала, що стало першим показником у кваліфікації. У вправах з обручем українка набрала 29,550, а зі стрічкою — 29,100, обидва результати стали другими серед учасниць. Найменше вона отримала за виступ із м’ячем — 27,300, що відповідало шостому місцю.

Кубок світу. Баку, Азербайджан. Багатоборство

Читайте також:

1. Таїсія Онофрійчук (Україна) — 115.650

2. Дар'я Варфмоломєєв (Німеччина) — 114.750

3. Стіліана Ніколова (Болгарія) — 114.050

...

14. Поліна Каріка — 105.950

Це вже друга медаль Онофрійчук у багатоборстві на етапах Кубка світу-2026. Загалом у її активі три перемоги в цій дисципліні, першу з яких вона здобула ще у 2025 році в Софії.

Також українська гімнастка вийшла до фіналів у всіх чотирьох окремих видах вправ.

Гімнастика Таїсія Онофрійчук Художня гімнастика
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

