Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Онофрійчук встановила рекорд на ЧС із художньої гімнастики

Онофрійчук встановила рекорд на ЧС із художньої гімнастики

Ua ru
Дата публікації: 31 березня 2026 10:37
Таїсія Онофрійчук під час виступу. Фото: Buda Mendes/Getty Images

У столиці Болгарії Софії завершився перший етап чемпіонату світу з художньої гімнастики. Українка Таїсія Онофрійчук додала до своєї колекції одразу чотири золоті медалі. Це досягнення стало рекордним у кар'єрі молодої спортсменки.

Онофрійчук стала абсолютним тріумфатором турніру, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на НОК України.

У Болгарії 17-річна гімнастка Таїсія Онофрійчук тріумфально виступила одразу в кількох дисциплінах. Вона перемогла в особистому багатоборстві, після чого завоювала ще три золоті медалі в різних дисциплінах. Це стало найкращим результатом спортсменки на етапах Кубка Світу.

Таисия Онофрийчук выступает в финале индивидуальных упражнений
Елемент виступу Таїсії Онофрійчук. Фото: Mauro PIMENTEL / AFP via Getty Images

Успішний виступ Онофрійчук

Юна вихованка Ірини Дерюгіної не зуміла перемогти тільки у фіналі з булавами, де посіла підсумкове п'яте місце. Переможницею стала Єва Брезалієва з Болгарії.

В інших дисциплінах Таїсії Онофрійчук не було рівних. Гімнастка завоювала "золото" у вправах з обручем, м'ячем і стрічкою. Загалом на рахунку спортсменки виявилося чотири медалі найвищого ґатунку. Вона стала першою українкою, якій вдалося завоювати чотири золоті медалі на одному етапі ЧС. Це досягнення стало найкращим у кар'єрі Онофрійчук, яка залишається головною надією України в художній гімнастиці перед Олімпійськими іграми-2028 у Лос-Анджелесі.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт Гімнастика НОК України Таїсія Онофрійчук Художня гімнастика
Володимир Соборний - Редактор
Автор:
Володимир Соборний
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації