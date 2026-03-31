Онофрійчук встановила рекорд на ЧС із художньої гімнастики

Таїсія Онофрійчук під час виступу. Фото: Buda Mendes/Getty Images

У столиці Болгарії Софії завершився перший етап чемпіонату світу з художньої гімнастики. Українка Таїсія Онофрійчук додала до своєї колекції одразу чотири золоті медалі. Це досягнення стало рекордним у кар'єрі молодої спортсменки.

Онофрійчук стала абсолютним тріумфатором турніру, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на НОК України.

У Болгарії 17-річна гімнастка Таїсія Онофрійчук тріумфально виступила одразу в кількох дисциплінах. Вона перемогла в особистому багатоборстві, після чого завоювала ще три золоті медалі в різних дисциплінах. Це стало найкращим результатом спортсменки на етапах Кубка Світу.

Елемент виступу Таїсії Онофрійчук. Фото: Mauro PIMENTEL / AFP via Getty Images

Успішний виступ Онофрійчук

Юна вихованка Ірини Дерюгіної не зуміла перемогти тільки у фіналі з булавами, де посіла підсумкове п'яте місце. Переможницею стала Єва Брезалієва з Болгарії.

В інших дисциплінах Таїсії Онофрійчук не було рівних. Гімнастка завоювала "золото" у вправах з обручем, м'ячем і стрічкою. Загалом на рахунку спортсменки виявилося чотири медалі найвищого ґатунку. Вона стала першою українкою, якій вдалося завоювати чотири золоті медалі на одному етапі ЧС. Це досягнення стало найкращим у кар'єрі Онофрійчук, яка залишається головною надією України в художній гімнастиці перед Олімпійськими іграми-2028 у Лос-Анджелесі.

