Онофрийчук установила рекорд на ЧМ по художественной гимнастике
В столице Болгарии Софии завершился первый этап чемпионата мира по художественной гимнастике. Украинка Таисия Онофрийчук добавила в свою коллекцию сразу четыре золотые медали. Это достижение стало рекордным в карьере молодой спортсменки.
Онофрийчук стала абсолютным триумфатором турнира, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на НОК Украины.
В Болгарии 17-летняя гимнастка Таисия Онофрийчук триумфально выступила сразу в нескольких дисциплинах. Она победила в личном многоборье, после чего завоевала еще три золотых медали в разных дисциплинах. Это стало лучшим результатом спортсменки на этапах Кубка Мира.
Успешное выступление Онофрийчук
Юная воспитанница Ирины Дерюгиной не сумела победить только в финале с булавами, где заняла итоговое пятое место. Победительницей стала Ева Брезалиева из Болгарии.
В других дисциплинах Таисии Онофрийчук не было равных. Гимнастка завоевала "золото" в упражнениях с обручем, мячом и лентой. В общей сложности на счету спортсменки оказалось четыре медали высшего достоинства. Она стала первой украинкой, которой удалось завоевать четыре золотых медали на одном этапе ЧМ. Это достижение стало лучшим в карьере Онофрийчук, которая остается главной надеждой Украины в художественной гимнастике перед Олимпийскими играми-2028 в Лос-Анджелесе.
