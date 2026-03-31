Главная Спорт Онофрийчук установила рекорд на ЧМ по художественной гимнастике

Онофрийчук установила рекорд на ЧМ по художественной гимнастике

Дата публикации 31 марта 2026 10:37
Таисия Онофрийчук во время выступления. Фото: Buda Mendes/Getty Images

В столице Болгарии Софии завершился первый этап чемпионата мира по художественной гимнастике. Украинка Таисия Онофрийчук добавила в свою коллекцию сразу четыре золотые медали. Это достижение стало рекордным в карьере молодой спортсменки. 

Онофрийчук стала абсолютным триумфатором турнира, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на НОК Украины

В Болгарии 17-летняя гимнастка Таисия Онофрийчук триумфально выступила сразу в нескольких дисциплинах. Она победила в личном многоборье, после чего завоевала еще три золотых медали в разных дисциплинах. Это стало лучшим результатом спортсменки на этапах Кубка Мира. 

Таисия Онофрийчук выступает в финале индивидуальных упражнений
Элемент выступления Таисии Онофрийчук. Фото: Mauro PIMENTEL / AFP via Getty Images

Успешное выступление Онофрийчук 

Юная воспитанница Ирины Дерюгиной не сумела победить только в финале с булавами, где заняла итоговое пятое место. Победительницей стала Ева Брезалиева из Болгарии. 

В других дисциплинах Таисии Онофрийчук не было равных. Гимнастка завоевала "золото" в упражнениях с обручем, мячом и лентой. В общей сложности на счету спортсменки оказалось четыре медали высшего достоинства. Она стала первой украинкой, которой удалось завоевать четыре золотых медали на одном этапе ЧМ. Это достижение стало лучшим в карьере Онофрийчук, которая остается главной надеждой Украины в художественной гимнастике перед Олимпийскими играми-2028 в Лос-Анджелесе. 

спорт Гимнастика НОК Украины Таисия Онофрийчук Художественная гимнастика
Владимир Соборный - Редактор
Владимир Соборный
