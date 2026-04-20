Онофрійчук завоювала ще два золота і продовжує домінувати в гімнастиці

Українка Онофрійчук знову виграла етап Кубка світу з гімнастики
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук успішно виступила на третьому етапі Кубка світу з художньої гімнастики, що пройшов у Баку. Юна 17-річна спортсменка додала до своєї колекції ще дві нагороди у фіналах окремих видів. Вона виборола "золото" у вправах з обручем і "бронзу" у вправах з булавами.
Раніше на цьому ж етапі українка стала переможницею особистого багатоборства, повідомляє портал Новини.LIVE.
Гімнастка Таїсія Онофрійчук підтвердила статус однієї з найстабільніших гімнасток поточного сезону на міжнародній арені. Її результати в Баку дозволили зміцнити позиції в загальному заліку Кубка світу. Українка демонструє високі оцінки як за складність програм, так і за виконання. Змагання в Азербайджані стали третім етапом серії у 2026 році.
Результати Онофрійчук і становище в сезоні
За підсумками етапу в Баку в активі гімнастки вже сім нагород у поточному розіграші Кубка світу. Протягом сезону Таїсія Онофрійчук стабільно виходить у фінали і бореться за призові місця в різних дисциплінах. Фінальний етап серії пройде в Мілані з 10 по 12 липня, де будуть визначені переможці загального заліку.
У 2026 році українська гімнастка вже завоювала "золото" в багатоборстві на етапі Кубка світу в Баку, а також медалі в окремих вправах на попередніх етапах серії.
Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, де зараз живе та чим займається учасник трьох Олімпіад плавець Олег Лісогор.
Раніше Новини.LIVE цитували кікбоксера Ріко Верхувена, який назвав головну мету бою з Олександром Усиком.
