Онофрійчук завоювала ще два золота і продовжує домінувати в гімнастиці

Таїсія Онофрійчук під час виступу на турнірі в Баку. Фото: Aziz Karimov/Getty Images

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук успішно виступила на третьому етапі Кубка світу з художньої гімнастики, що пройшов у Баку. Юна 17-річна спортсменка додала до своєї колекції ще дві нагороди у фіналах окремих видів. Вона виборола "золото" у вправах з обручем і "бронзу" у вправах з булавами.

Раніше на цьому ж етапі українка стала переможницею особистого багатоборства, повідомляє портал Новини.LIVE.

Гімнастка Таїсія Онофрійчук підтвердила статус однієї з найстабільніших гімнасток поточного сезону на міжнародній арені. Її результати в Баку дозволили зміцнити позиції в загальному заліку Кубка світу. Українка демонструє високі оцінки як за складність програм, так і за виконання. Змагання в Азербайджані стали третім етапом серії у 2026 році.

Таїсія Онофрійчук виконує вправу з м'ячем. Фото: Aziz Karimov/Getty Images

Результати Онофрійчук і становище в сезоні

За підсумками етапу в Баку в активі гімнастки вже сім нагород у поточному розіграші Кубка світу. Протягом сезону Таїсія Онофрійчук стабільно виходить у фінали і бореться за призові місця в різних дисциплінах. Фінальний етап серії пройде в Мілані з 10 по 12 липня, де будуть визначені переможці загального заліку.

У 2026 році українська гімнастка вже завоювала "золото" в багатоборстві на етапі Кубка світу в Баку, а також медалі в окремих вправах на попередніх етапах серії.

Читайте також:

