Маркевич вважає, що Полісся включиться в боротьбу за золото УПЛ

Маркевич прокоментував чемпіонські перегони в українській Прем'єр-лізі
Заслужений тренер України Мирон Маркевич поділився очікуваннями від центрального матчу 24-го туру УПЛ, у якому донецький "Шахтар" зіграє проти житомирського "Полісся". За його словами, "гірники" залишаються фаворитами в боротьбі за чемпіонство. Однак останні результати показують, що конкуренти здатні нав'язати боротьбу.
Маркевич відзначив гру ЛНЗ у попередньому турі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.
Фахівець підкреслив, що майбутній матч може вплинути на розстановку сил у турнірній таблиці. У разі успіху "Полісся" зможе наблизитися до лідерів і включитися в боротьбу за золоті медалі.
Прогноз на чемпіонські перегони в УПЛ
Також Мирон Маркевич нагадав про втрату очок конкурентами, що робить чемпіонські перегони ще більш напруженими. За його оцінкою, інтрига в чемпіонаті зберігається до останніх турів.
"У боротьбі за чемпіонство у "Шахтаря" більше шансів. Однак ЛНЗ показав, що з "гірниками" можна грати на рівних. У разі перемоги "Полісся" може включитися в боротьбу за золото. Наш чемпіонат зараз непередбачуваний, тому кінцівка сезону буде цікавою", — заявив Маркевич.
Також тренер зазначив, що у команди Руслана Ротаня є потенціал набрати максимальну кількість очок у матчах, що залишилися. Це може суттєво вплинути на підсумкову таблицю і посилити конкуренцію у верхній частині, де претендентами на титул стануть не тільки "Шахтар" та ЛНЗ. У таких умовах кожен результат стає ключовим для розподілу місць у чемпіонаті.
