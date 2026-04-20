Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Маркевич прокоментував чемпіонські перегони в українській Прем'єр-лізі

Ua ru
Дата публікації: 20 квітня 2026 13:45
Маркевич вважає, що Полісся включиться в боротьбу за золото УПЛ
Мирон Маркевич під час матчу. Фото: УНІАН

Заслужений тренер України Мирон Маркевич поділився очікуваннями від центрального матчу 24-го туру УПЛ, у якому донецький "Шахтар" зіграє проти житомирського "Полісся". За його словами, "гірники" залишаються фаворитами в боротьбі за чемпіонство. Однак останні результати показують, що конкуренти здатні нав'язати боротьбу.

Маркевич відзначив гру ЛНЗ у попередньому турі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Фахівець підкреслив, що майбутній матч може вплинути на розстановку сил у турнірній таблиці. У разі успіху "Полісся" зможе наблизитися до лідерів і включитися в боротьбу за золоті медалі.

Руслан Ротань
Головний тренер "Полісся" Руслан Ротань. Фото: УНІАН

Прогноз на чемпіонські перегони в УПЛ

Також Мирон Маркевич нагадав про втрату очок конкурентами, що робить чемпіонські перегони ще більш напруженими. За його оцінкою, інтрига в чемпіонаті зберігається до останніх турів.

"У боротьбі за чемпіонство у "Шахтаря" більше шансів. Однак ЛНЗ показав, що з "гірниками" можна грати на рівних. У разі перемоги "Полісся" може включитися в боротьбу за золото. Наш чемпіонат зараз непередбачуваний, тому кінцівка сезону буде цікавою", — заявив Маркевич.

Також тренер зазначив, що у команди Руслана Ротаня є потенціал набрати максимальну кількість очок у матчах, що залишилися. Це може суттєво вплинути на підсумкову таблицю і посилити конкуренцію у верхній частині, де претендентами на титул стануть не тільки "Шахтар" та ЛНЗ. У таких умовах кожен результат стає ключовим для розподілу місць у чемпіонаті.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

футбол ФК Шахтар УПЛ Полісся Мирон Маркевич ЛНЗ
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації