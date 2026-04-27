Главная Спорт Шахтер нацелился на игрока Полесья и сборной Украины

Шахтер нацелился на игрока Полесья и сборной Украины

Дата публикации 27 апреля 2026 12:05
Сарапий может начать следующий сезон в Шахтере
Эдуард Сарапий (справа) в матче с "Оболонью". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Донецкий "Шахтер" определился с одним из приоритетных кандидатов на усиление состава. Клуб готовится к летнему трансферному окну. В центре внимания оказался защитник "Полесья" Эдуард Сарапий.

Футболист также выступает за сборную Украины, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса.

Реклама

Лидер обороны "Полесья" уже летом может перейти в "Шахтер", который рассматривает 26-летнего игрока в качестве усиления линии обороны. В донецком клубе считают Эдуарда Сарапия подходящим кандидатом с учетом текущих задач. Одним из факторов является возможность соблюдения лимита на легионеров. Сарапий рассматривается как внутренняя опция без ограничений. 

Эдуард Сарапий в матче "Полесья" с "Оболонью" 26 апреля 2026 года
Эдуард Сарапий празднует гол. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Контракт и условия возможного трансфера

Зимой защитник продлил контракт с "Полесьем". В новом соглашении предусмотрена клаусула в размере 5 миллионов долларов. Однако она вступит в силу только через два года. Это означает, что потенциальный трансфер может потребовать отдельных переговоров между клубами.

Реклама

В текущем сезоне Эдуард Сарапий провел 32 матча во всех турнирах за "Полесье". На его счету 5 забитых мячей. В марте он дебютировал за национальную сборную Украины. 

Реклама

Напомним, Новини.LIVE сообщали о словах Игоря Суркиса по поводу будущего в "Динамо" ветерана Андрея Ярмоленко. 

Также Новини.LIVE писали о результатах медицинского обследования лидера мадридского "Реала" Килиана Мбаппе. 

ФК Шахтер Полесье Эдуард Сарапий
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
Реклама

