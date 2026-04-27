Сарапий может начать следующий сезон в Шахтере

Эдуард Сарапий (справа) в матче с "Оболонью". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Донецкий "Шахтер" определился с одним из приоритетных кандидатов на усиление состава. Клуб готовится к летнему трансферному окну. В центре внимания оказался защитник "Полесья" Эдуард Сарапий.

Футболист также выступает за сборную Украины, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса.

Лидер обороны "Полесья" уже летом может перейти в "Шахтер", который рассматривает 26-летнего игрока в качестве усиления линии обороны. В донецком клубе считают Эдуарда Сарапия подходящим кандидатом с учетом текущих задач. Одним из факторов является возможность соблюдения лимита на легионеров. Сарапий рассматривается как внутренняя опция без ограничений.

Эдуард Сарапий празднует гол. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Контракт и условия возможного трансфера

Зимой защитник продлил контракт с "Полесьем". В новом соглашении предусмотрена клаусула в размере 5 миллионов долларов. Однако она вступит в силу только через два года. Это означает, что потенциальный трансфер может потребовать отдельных переговоров между клубами.

В текущем сезоне Эдуард Сарапий провел 32 матча во всех турнирах за "Полесье". На его счету 5 забитых мячей. В марте он дебютировал за национальную сборную Украины.

