Сарапий может начать следующий сезон в Шахтере

Шахтер нацелился на игрока Полесья и сборной Украины
Донецкий "Шахтер" определился с одним из приоритетных кандидатов на усиление состава. Клуб готовится к летнему трансферному окну. В центре внимания оказался защитник "Полесья" Эдуард Сарапий.
Футболист также выступает за сборную Украины, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса.
Лидер обороны "Полесья" уже летом может перейти в "Шахтер", который рассматривает 26-летнего игрока в качестве усиления линии обороны. В донецком клубе считают Эдуарда Сарапия подходящим кандидатом с учетом текущих задач. Одним из факторов является возможность соблюдения лимита на легионеров. Сарапий рассматривается как внутренняя опция без ограничений.
Контракт и условия возможного трансфера
Зимой защитник продлил контракт с "Полесьем". В новом соглашении предусмотрена клаусула в размере 5 миллионов долларов. Однако она вступит в силу только через два года. Это означает, что потенциальный трансфер может потребовать отдельных переговоров между клубами.
В текущем сезоне Эдуард Сарапий провел 32 матча во всех турнирах за "Полесье". На его счету 5 забитых мячей. В марте он дебютировал за национальную сборную Украины.
Напомним, Новини.LIVE сообщали о словах Игоря Суркиса по поводу будущего в "Динамо" ветерана Андрея Ярмоленко.
Также Новини.LIVE писали о результатах медицинского обследования лидера мадридского "Реала" Килиана Мбаппе.