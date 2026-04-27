Суркис раскрыл, что ждет Ярмоленко в Динамо

Суркис раскрыл, что ждет Ярмоленко в Динамо

Дата публикации 27 апреля 2026 11:17
Ярмоленко получил карт-бланш от Суркиса в Динамо
Игорь Суркис во время тренировки "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал победу команды над "Кривбассом" со счетом 6:5. Матч получился результативным и напряженным. Киевляне сумели вырвать три очка в концовке встречи.

После игры функционер оценил действия команды и отдельных игроков, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "УПЛ ТБ".

Игорь Суркис отметил, что команда переживает этап формирования состава. В основе "Динамо" играют молодые футболисты, которым не хватает стабильности. При этом он подчеркнул доверие к главному тренеру.

Андрей Ярмоленко в матче "Кривбасса" и "Динамо" 26 апреля 2026 года
Андрей Ярмоленко празднует гол. Фото: "Динамо от Шурика"

Суркис высказался о будущем Ярмоленко

Также президент обратил внимание на вклад опытных игроков в итоговый результат. Одним из них является Андрей Ярмоленко. Ветеран, у которого летом завершится контракт с клубом, результативно вышел на замену в матче с "Кривбассом" и помог "бело-синим" вырвать важную победу. 

"Я не могу сейчас об этом сказать. Мы должны сесть с Андреем за стол по завершении сезона. Все будет зависеть от его желания. У Ярмоленко карт-бланш. Либо продолжить играть, либо стать спортивным директором", — заявил Суркис.

Читайте также:

Президент "Динамо" добавил, что Андрей Ярмоленко уже проходит обучение по программам УЕФА. Окончательное решение о его будущем будет принято после завершения сезона. В клубе рассматривают несколько вариантов развития событий.

Напомним, Новини.LIVE писали о новой семейной фотосессии Георгия Судакова, который показал жену и ребенка. 

Также Новини.LIVE сообщали о серьезной травме капитана сборной Франции Килиана Мбаппе, из-за которой он пропустит остаток сезона. 

Динамо Андрей Ярмоленко Игорь Суркис
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
