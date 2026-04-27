Ярмоленко получил карт-бланш от Суркиса в Динамо

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал победу команды над "Кривбассом" со счетом 6:5. Матч получился результативным и напряженным. Киевляне сумели вырвать три очка в концовке встречи.

После игры функционер оценил действия команды и отдельных игроков, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "УПЛ ТБ".

Игорь Суркис отметил, что команда переживает этап формирования состава. В основе "Динамо" играют молодые футболисты, которым не хватает стабильности. При этом он подчеркнул доверие к главному тренеру.

Также президент обратил внимание на вклад опытных игроков в итоговый результат. Одним из них является Андрей Ярмоленко. Ветеран, у которого летом завершится контракт с клубом, результативно вышел на замену в матче с "Кривбассом" и помог "бело-синим" вырвать важную победу.

"Я не могу сейчас об этом сказать. Мы должны сесть с Андреем за стол по завершении сезона. Все будет зависеть от его желания. У Ярмоленко карт-бланш. Либо продолжить играть, либо стать спортивным директором", — заявил Суркис.

Президент "Динамо" добавил, что Андрей Ярмоленко уже проходит обучение по программам УЕФА. Окончательное решение о его будущем будет принято после завершения сезона. В клубе рассматривают несколько вариантов развития событий.

