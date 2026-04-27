Суркіс розкрив, що чекає на Ярмоленка в Динамо

Дата публікації: 27 квітня 2026 11:17
Ярмоленко отримав карт-бланш від Суркіса в Динамо
Ігор Суркіс під час тренування "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував перемогу команди над "Кривбасом" із рахунком 6:5. Матч вийшов результативним та напруженим. Кияни зуміли вирвати три очки наприкінці зустрічі.

Після гри функціонер оцінив дії команди та окремих гравців, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "УПЛ ТБ".

Ігор Суркіс зазначив, що команда переживає етап формування складу. В основі "Динамо" грають молоді футболісти, яким не вистачає стабільності. При цьому він підкреслив довіру до головного тренера.

Андрей Ярмоленко в матче "Кривбасса" и "Динамо" 26 апреля 2026 года
Андрій Ярмоленко святкує гол. Фото: "Динамо від Шурика"

Суркіс висловився про майбутнє Ярмоленка

Також президент звернув увагу на внесок досвідчених гравців у підсумковий результат. Одним із них є Андрій Ярмоленко. Ветеран, у якого влітку завершиться контракт із клубом, результативно вийшов на заміну в матчі з "Кривбасом" та допоміг "біло-синім" вирвати важливу перемогу.

"Я не можу зараз про це сказати. Ми повинні сісти з Андрієм за стіл після завершення сезону. Усе залежатиме від його бажання. У Ярмоленка карт-бланш. Або продовжити грати, або стати спортивним директором", — заявив Суркіс.

Читайте також:

Президент "Динамо" додав, що Андрій Ярмоленко вже проходить навчання за програмами УЄФА. Остаточне рішення про його майбутнє буде ухвалено після завершення сезону. У клубі розглядають кілька варіантів розвитку подій.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про нову сімейну фотосесію Георгія Судакова, який показав дружину та дитину.

Також Новини.LIVE повідомляли про серйозну травму капітана збірної Франції Кіліана Мбаппе, через яку він пропустить залишок сезону.

Динамо Андрій Ярмоленко Ігор Суркіс
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
