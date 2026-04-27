Ярмоленко отримав карт-бланш від Суркіса в Динамо

Ігор Суркіс під час тренування "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував перемогу команди над "Кривбасом" із рахунком 6:5. Матч вийшов результативним та напруженим. Кияни зуміли вирвати три очки наприкінці зустрічі.

Після гри функціонер оцінив дії команди та окремих гравців, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "УПЛ ТБ".

Ігор Суркіс зазначив, що команда переживає етап формування складу. В основі "Динамо" грають молоді футболісти, яким не вистачає стабільності. При цьому він підкреслив довіру до головного тренера.

Андрій Ярмоленко святкує гол. Фото: "Динамо від Шурика"

Також президент звернув увагу на внесок досвідчених гравців у підсумковий результат. Одним із них є Андрій Ярмоленко. Ветеран, у якого влітку завершиться контракт із клубом, результативно вийшов на заміну в матчі з "Кривбасом" та допоміг "біло-синім" вирвати важливу перемогу.

"Я не можу зараз про це сказати. Ми повинні сісти з Андрієм за стіл після завершення сезону. Усе залежатиме від його бажання. У Ярмоленка карт-бланш. Або продовжити грати, або стати спортивним директором", — заявив Суркіс.

Читайте також:

Президент "Динамо" додав, що Андрій Ярмоленко вже проходить навчання за програмами УЄФА. Остаточне рішення про його майбутнє буде ухвалено після завершення сезону. У клубі розглядають кілька варіантів розвитку подій.

