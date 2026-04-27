Ярмоленко красноречиво оценил победу Динамо над Кривбассом

Андрей Ярмоленко сразу после гола. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" обыграло "Кривбасс" со счетом 6:5 в матче УПЛ. Встреча стала самой результативной в истории чемпионата Украины. Одним из героев поединка стал Андрей Ярмоленко.

Вингер оформил дубль и помог команде одержать волевую победу, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Динамо".

Ветеран Андрей Ярмоленко вышел на поле по ходу матча и сразу включился в игру. Команда оказалась в сложной ситуации, но сумела изменить ход встречи. Один из голов был забит нестандартным ударом пяткой. Этот эпизод стал ключевым в концовке матча.

Андрей Ярмоленко (слева) и Виталий Буяльский. Фото: "Динамо от Шурика"

Ярмоленко рассказал о своих эмоциях после игры

Полузащитник "Динамо" уверенно идет на рекорд. Он может стать самым результативным футболистом в истории чемпионатов Украины. Президент "бело-синих" Игорь Суркис не исключил, что Андрей Ярмоленко останется в команде и на следующий сезон.

"Впечатления неповторимые! Приятно побеждать в таких матчах. Думаю, болельщики, которые пришли на стадион или смотрели игру по телевидению, получили удовольствие. Хочу поздравить всех с победой и хорошим футболом", — заявил Ярмоленко.

Вингер также отметил, что старается приносить пользу команде в каждом матче. В последних играх против "Кривбасса" он регулярно отличается результативными действиями. Следующим важным матчем для "Динамо" станет финал Кубка Украины против "Чернигова". Игра 20 мая.

