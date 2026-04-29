Усик мотивував Джошуа перед боєм із Пренгою

Олександр Усик та Ентоні Джошуа після бою. Фото: Francois Nel/Getty Images

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик залишився вірним дружбі з Ентоні Джошуа. Українець звернувся до британця незабаром після того, як стало відомо про майбутній бій "Ей Джея" з Крістіаном Пренгою. Зірка надважкої ваги знайшов слова мотивації для партнера по тренуваннях.

Усик адресував Джошуа лаконічне, але переконливе повідомлення, інформують Новини.LIVE із посиланням на акаунт Олександра в соцмережі X.

Боксер Ентоні Джошуа не формує повернення на ринг. Після паузи, яка тривала кілька років, він переміг блогера Джейка Пола в протистоянні за правилами боксу. Нещодавно британець отримав виклик від Тайсона Ф'юрі, але не став відповідати на нього перед телекамерами.

Що Усик сказав Джошуа

Однак поєдинок двох зірок британського боксу відбудеться, причому це трапиться вже 2026 року. Щоправда, спочатку Ентоні Джошуа необхідно перемогти албанця Крістіана Пренгу, поєдинок запланований на 25 липня.

"Ей Джей. Ти це можеш. Абсолютний чемпіон", — звернувся Усик до Джошуа на тлі стіни із зображенням прапора України, фотографії Ентоні та напису "Тільки робота, ніяких виправдань".

Останніми місяцями Усик та Джошуа часто тренуються разом, а часом і проводять спаринги. Українець привозив британця до Києва. Стосунки між представниками надважкої ваги остаточно перейшли в розряд дружніх.

