Усик мотивировал Джошуа перед боем с Пренгой

Александр Усик и Энтони Джошуа после боя.

Чемпион мира по боксу Александр Усик остался верен дружбе с Энтони Джошуа. Украинец обратился к британцу вскоре после того, как стало известно о будущем бое "Эй Джея" с Кристианом Пренгой. Звезда свертяжелого веса нашел слова мотивации для партнера по тренировкам.

Усик адресовал Джошуа лаконичное, но убедительное сообщение, информируют Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт Александра в соцсети X.

Боксер Энтони Джошуа не формирует возвращение на ринг. После паузы, которая продлилась несколько лет, он победил блоггера Джейка Пола в противостоянии по правилам бокса. Недавно британец получил вызов от Тайсона Фьюри, но не стал отвечать на него перед телекамерами.

Что Усик сказал Джошуа

Однако поединок двух звезд британского бокса произойдет, причем это случится уже в 2026 года. Правда, сначала Энтони Джошуа необходимо победить албанца Кристиана Пренгу, поединок запланирован на 25 июля.

"Эй Джей. Ты это можешь. Абсолютный чемпион", — обратился Усик к Джошуа на фоне стены с изображением флага Украины, фотографии Энтони и надписи "Только работа, никаких оправданий".

В последние месяцы Усик и Джошуа часто тренируются вместе, а порой и проводят спарринги. Украинец привозил британца в Киев. Отношения между представителями сверхтяжелого веса окончательно перешли в разряд дружеских.

