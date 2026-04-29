Усик мотивировал Джошуа перед боем с Пренгой

Усик обратился к Джошуа перед боем с Пренгой
Чемпион мира по боксу Александр Усик остался верен дружбе с Энтони Джошуа. Украинец обратился к британцу вскоре после того, как стало известно о будущем бое "Эй Джея" с Кристианом Пренгой. Звезда свертяжелого веса нашел слова мотивации для партнера по тренировкам.
Усик адресовал Джошуа лаконичное, но убедительное сообщение, информируют Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт Александра в соцсети X.
Боксер Энтони Джошуа не формирует возвращение на ринг. После паузы, которая продлилась несколько лет, он победил блоггера Джейка Пола в противостоянии по правилам бокса. Недавно британец получил вызов от Тайсона Фьюри, но не стал отвечать на него перед телекамерами.
@anthonyjoshua just work, no excuses💪 pic.twitter.com/zEjR3O9KeK— Oleksandr Usyk (@usykaa) April 28, 2026
Что Усик сказал Джошуа
Однако поединок двух звезд британского бокса произойдет, причем это случится уже в 2026 года. Правда, сначала Энтони Джошуа необходимо победить албанца Кристиана Пренгу, поединок запланирован на 25 июля.
"Эй Джей. Ты это можешь. Абсолютный чемпион", — обратился Усик к Джошуа на фоне стены с изображением флага Украины, фотографии Энтони и надписи "Только работа, никаких оправданий".
В последние месяцы Усик и Джошуа часто тренируются вместе, а порой и проводят спарринги. Украинец привозил британца в Киев. Отношения между представителями сверхтяжелого веса окончательно перешли в разряд дружеских.
