Джошуа вернется на ринг летом, имя соперника уже известно

Энтони Джошуа на пресс-конференции. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа проведет следующий поединок 25 июля. Бой состоится в Эр-Рияде. Соперником бывшего чемпиона мира станет Кристиан Пренга.

Поединок станет частью летнего боксерского вечера в Саудовской Аравии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на DAZN.

Бой Кристиана Пренга с Энтони Джошуа рассматривается как промежуточный этап перед возможным противостоянием с Тайсоном Фьюри. Потенциальный поединок с британцем может пройти до конца года. Британец продолжает подготовку в тренировочном лагере. Он работает в команде Александра Усика.

Энтони Джошуа после победы над Джейком Полом. Фото: Reuters/Marco Bello

Подготовка Джошуа к противостоянию

В последний раз Энтони выходил в ринг в декабре 2025 года. Тогда он нокаутировал Джейка Пола. После этого боксер попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое его тренеров. Подготовка к новому бою проходит после этих событий.

THE COMEBACK 👊@anthonyjoshua fights Kristian Prenga (20-1, 20 KOs) on July 25 in Riyadh!



Locked in for a huge 2026 👀#JoshuaPrenga live on @DAZNBoxing pic.twitter.com/SGOENuAflb April 27, 2026

Кристиан Пренга — албанский профессиональный боксер супертяжелого веса. В его активе 20 побед и одно поражение, большинство побед одержаны нокаутом. Он известен агрессивной манерой ведения боя и высоким процентом досрочных побед. Поединок с Джошуа станет самым значимым в его карьере.

