Джошуа вернется на ринг летом, имя соперника уже известно

Джошуа узнал имя нового соперника: это не Фьюри
Британский супертяжеловес Энтони Джошуа проведет следующий поединок 25 июля. Бой состоится в Эр-Рияде. Соперником бывшего чемпиона мира станет Кристиан Пренга.
Поединок станет частью летнего боксерского вечера в Саудовской Аравии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на DAZN.
Бой Кристиана Пренга с Энтони Джошуа рассматривается как промежуточный этап перед возможным противостоянием с Тайсоном Фьюри. Потенциальный поединок с британцем может пройти до конца года. Британец продолжает подготовку в тренировочном лагере. Он работает в команде Александра Усика.
Подготовка Джошуа к противостоянию
В последний раз Энтони выходил в ринг в декабре 2025 года. Тогда он нокаутировал Джейка Пола. После этого боксер попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое его тренеров. Подготовка к новому бою проходит после этих событий.
THE COMEBACK 👊@anthonyjoshua fights Kristian Prenga (20-1, 20 KOs) on July 25 in Riyadh!
Locked in for a huge 2026 👀#JoshuaPrenga live on @DAZNBoxing pic.twitter.com/SGOENuAflb— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) April 27, 2026
Кристиан Пренга — албанский профессиональный боксер супертяжелого веса. В его активе 20 побед и одно поражение, большинство побед одержаны нокаутом. Он известен агрессивной манерой ведения боя и высоким процентом досрочных побед. Поединок с Джошуа станет самым значимым в его карьере.
