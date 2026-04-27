Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Джошуа узнал имя нового соперника: это не Фьюри

Ua ru
Дата публикации 27 апреля 2026 17:47
Джошуа вернется на ринг летом, имя соперника уже известно
Энтони Джошуа на пресс-конференции. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа проведет следующий поединок 25 июля. Бой состоится в Эр-Рияде. Соперником бывшего чемпиона мира станет Кристиан Пренга.

Поединок станет частью летнего боксерского вечера в Саудовской Аравии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на DAZN.

Бой Кристиана Пренга с Энтони Джошуа рассматривается как промежуточный этап перед возможным противостоянием с Тайсоном Фьюри. Потенциальный поединок с британцем может пройти до конца года. Британец продолжает подготовку в тренировочном лагере. Он работает в команде Александра Усика

Энтони Джошуа после боя с Джейком Полом 19 декабря 2025 года
Энтони Джошуа после победы над Джейком Полом. Фото: Reuters/Marco Bello

Подготовка Джошуа к противостоянию

В последний раз Энтони выходил в ринг в декабре 2025 года. Тогда он нокаутировал Джейка Пола. После этого боксер попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое его тренеров. Подготовка к новому бою проходит после этих событий. 

Кристиан Пренга — албанский профессиональный боксер супертяжелого веса. В его активе 20 побед и одно поражение, большинство побед одержаны нокаутом. Он известен агрессивной манерой ведения боя и высоким процентом досрочных побед. Поединок с Джошуа станет самым значимым в его карьере. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, почему Леннокс Льюис не вернулся в бокс, и что он думает о бое против Виталия Кличко. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что в Турции побили российского боксера после победы над местным спортсменом.  

Александр Усик бокс Энтони Джошуа
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации