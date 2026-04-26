Спарринг-партнер Усика оценил шансы Джошуа сменить стиль на украинский

Энтони Джошуа. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Немецкий супертяжеловес Петер Кадиру высказался о перспективах Энтони Джошуа после его перехода в тренировочный лагерь Александра Усика. Британца сейчас тренирует Егор Голуб.

Кадиру скептически оценил способность британца существенно изменить свой стиль.

Украинцы не изменят Джошуа

Кадиру, который работал в тренировочном лагере Усика, заявил, что Джошуа уже является сформированным бойцом. Поэтому опыт британца не позволяет кардинально изменить технический арсенал за короткое время.

"Его уровень мастерства существенно не улучшится. Возможны лишь небольшие изменения. Сейчас он уже является сформированным боксером", — сказал Кадиру.

При этом немец признал, что тренировки с командой Усика могут дать определенный эффект в физической подготовке и деталях ведения боя.

Однако адаптация к стилю украинца, по его мнению, требует многих лет тренировок.

"К стилю Усика нужно адаптироваться годами. Сделать это за несколько месяцев невозможно", — добавил Кадиру.

Вместе с тем боксер не исключил, что Джошуа может удивить, поэтому существует шанс, что британец выйдет на новый уровень и изменит расклад сил в дивизионе.

Ранее Усик высказывал мнение, что в следующем году Джошуа способен снова стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE информировал о заинтересованности одного из итальянских клубов в нападающем львовских "Карпат" Бабукаре Фаале.

Кроме этого, Новини.LIVE сообщал, что Руслан Малиновский прокомментировал возможность перехода в "Полесье" и свое дальнейшее будущее.