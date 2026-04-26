Спаринг-партнер Усика розповів, що робота з українцями не допоможе Джошуа

Дата публікації: 26 квітня 2026 23:58
Спаринг-партнер Усика оцінив шанси Джошуа змінити стиль на український
Ентоні Джошуа. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Німецький супертяж Петер Кадіру висловився про перспективи Ентоні Джошуа після його переходу до тренувального табору Олександра Усика. Британця наразі тренує Єгор Голуб.

Кадіру скептично оцінив здатність британця суттєво змінити свій стиль, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал Seconds Out.

Українці не змінять Джошуа

Кадіру, який працював у тренувальному таборі Усика, заявив, що Джошуа вже є сформованим бійцем. Тому досвід британця не дозволяє кардинально змінити технічний арсенал за короткий час.

"Його рівень майстерності істотно не покращиться. Можливі лише невеликі зміни. Наразі він уже є сформованим боксером", — сказав Кадіру.

При цьому німець визнав, що тренування з командою Усика можуть дати певний ефект у фізичній підготовці та деталях ведення бою.

Однак адаптація до стилю українця, на його думку, потребує багатьох років тренувань.

"До стилю Усика потрібно адаптовуватися роками. Зробити це за кілька місяців неможливо", — додав Кадіру.

Разом із тим боксер не виключив, що Джошуа може здивувати, тому існує шанс, що британець вийде на новий рівень і змінить розклад сил у дивізіоні.

Раніше Усик висловлював думку, що наступного року Джошуа здатен знову стати абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Олександр Усик Ентоні Джошуа суперважка вага
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
