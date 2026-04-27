Главная Спорт Льюис порассуждал о возвращении в бокс и Виталии Кличко

Льюис порассуждал о возвращении в бокс и Виталии Кличко

Дата публикации 27 апреля 2026 16:47
Леннокс Льюис вспомнил о бое с Кличко и мыслях вернуться в бокс
Владимир Кличко (слева) и Леннокс Льюис. Фото: Robinson/Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис рассказал о мыслях вернуться в профессиональный бокс. Британец завершил карьеру в 2003 году. Последним его боем стал поединок против Виталия Кличко.

После этого Льюис решил не возвращаться на ринг, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sports

По словам экс-боксера, после ухода он не раз задумывался о возвращении. При этом он оставался вовлечен в бокс как комментатор. Решение не возобновлять карьеру было связано с пониманием достигнутых результатов. Льюис подчеркнул, что уже реализовал все цели в спорте.

"Много раз мне хотелось снова выйти на ринг. Но сосредоточенность и дисциплина удержали меня вне ринга. Скажу вам, это было нелегко. Я сказал себе: я уже всего достиг, мне больше нечего доказывать", — рассказал Льюис. 

История противостояния с Кличко

Британец Леннокс Льюис также вспомнил бой против Виталия Кличко, который состоялся в июне 2003 года. Поединок был остановлен после шестого раунда из-за рассечения у украинца. На момент остановки украинец лидировал по судейским запискам. В 1999 году британец стал абсолютным чемпионом мира, объединив титулы WBC, WBA и IBF.  

Боя Леннокса Льюиса и Виталия Кличко. Фото: Getty Images

Бой Леннокса Льюиса с Виталием Кличко изначально не планировался: украинец вышел на замену травмированному Кирку Джонсону и согласился на поединок за короткое время. В ринге Кличко навязал жесткий темп и после шести раундов лидировал по судейским запискам, однако бой был остановлен из-за сильного рассечения над глазом, и победа техническим нокаутом досталась Льюису.

Реванш активно обсуждался, но британец вскоре завершил карьеру, так и не дав повторного шанса.

Напомним, Новини.LIVE писали о скандале, который произошел в Турции после боя Эмирхана Калкана с Сергеем Гороховым. 

Также Новини.LIVE сообщали о перспективах Энтони Джошуа после начала тренировок в лагере Александра Усика. 

Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Реклама

