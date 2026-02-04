Льюис назвал фаворита боя Фьюри - Махмудов

Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

Британский топовый супертяжеловес Тайсон Фьюри готовится к возвращению в ринг. Он проведет первый поединок после двух поражений от украинца Александра Усика.

О возвращении Фьюри высказался бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис в комментарии порталу Seconds Out.

Александр Усик и Леннокс Льюис. Фото: instagram.com/mrlennoxlewis

Фьюри свой следующий бой проведет с российским супертяжеловесом Арсланбеком Махмудовым.

По мнению Льюиса, у Фьюри достаточно физической силы и опыта, чтобы одержать победу. Он отметил, что паузы в карьере иногда идут боксерам на пользу, особенно когда речь идет о спортсменах с большой нагрузкой и длительными чемпионскими отрезками.

Льюис отметил, что Фьюри умеет правильно восстанавливаться и традиционно возвращается в ринг в хорошей форме. Именно это, по его убеждению, может стать ключевым фактором в предстоящем поединке.

Бой между Фьюри и Махмудовым запланирован на 11 апреля и состоится в Великобритании.

Тайсон сейчас имеет в активе 34 победы, 24 нокаута, два поражения и один бой завершил вничью. У Махмудова — 21 победа, 19 нокаутов и два поражения.

