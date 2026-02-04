Відео
Головна Спорт Леннокс Льюїс дав прогноз на повернення на ринг Тайсона Ф'юрі

Леннокс Льюїс дав прогноз на повернення на ринг Тайсона Ф'юрі

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 03:00
Льюїс назвав фаворита бою Ф’юрі — Махмудов
Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

Британський топовий суперважковаговик Тайсон Ф’юрі готується до повернення в ринг. Він проведе перший поєдинок після двох поразок від українця Олександра Усика.

Про повернення Ф’юрі висловився колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс у коментарі порталу Seconds Out.

Александр Усик и Леннокс Льюис
Олександр Усик та Леннокс Льюїс. Фото: instagram.com/mrlennoxlewis

Льюїс назвав фаворита поєдинку

Ф’юрі свій наступний бій проведе з російським надважковаговиком Арсланбеком Махмудовим.

На думку Льюїса, у Ф’юрі достатньо фізичної сили та досвіду, щоб здобути перемогу. Він наголосив, що паузи в кар’єрі інколи йдуть боксерам на користь, особливо коли йдеться про спортсменів із великим навантаженням і тривалими чемпіонськими відрізками.

Льюїс зазначив, що Ф’юрі вміє правильно відновлюватися й традиційно повертається в ринг у хорошій формі. Саме це, на його переконання, може стати ключовим фактором у майбутньому поєдинку.

Бій між Ф’юрі та Махмудовим запланований на 11 квітня та відбудеться у Великій Британії.

Тайсон наразі має в активі 34 перемоги, 24 нокаути, дві поразки та один бій завершив унічию. У Махмудова — 21 перемога, 19 нокаутів і дві поразки.

бокс Тайсон Ф'юрі суперважка вага професійний бокс Леннокс Льюїс
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
