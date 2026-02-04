Льюїс назвав фаворита бою Ф’юрі — Махмудов

Леннокс Льюїс дав прогноз на повернення на ринг Тайсона Ф'юрі
Британський топовий суперважковаговик Тайсон Ф’юрі готується до повернення в ринг. Він проведе перший поєдинок після двох поразок від українця Олександра Усика.
Про повернення Ф’юрі висловився колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс у коментарі порталу Seconds Out.
Льюїс назвав фаворита поєдинку
Ф’юрі свій наступний бій проведе з російським надважковаговиком Арсланбеком Махмудовим.
На думку Льюїса, у Ф’юрі достатньо фізичної сили та досвіду, щоб здобути перемогу. Він наголосив, що паузи в кар’єрі інколи йдуть боксерам на користь, особливо коли йдеться про спортсменів із великим навантаженням і тривалими чемпіонськими відрізками.
Льюїс зазначив, що Ф’юрі вміє правильно відновлюватися й традиційно повертається в ринг у хорошій формі. Саме це, на його переконання, може стати ключовим фактором у майбутньому поєдинку.
Бій між Ф’юрі та Махмудовим запланований на 11 квітня та відбудеться у Великій Британії.
Тайсон наразі має в активі 34 перемоги, 24 нокаути, дві поразки та один бій завершив унічию. У Махмудова — 21 перемога, 19 нокаутів і дві поразки.
Нагадаємо, раніше назвали транслятора Олімпійських ігор-2026 в Україні.
Дружина українського легіонера "Аякса" Олександра Зінченка була в шоковому стані після знайомства з фанатами.
Українського вінгера "Челсі" Михайла Мудрика дискваліфікували за образи поляків.
Читайте Новини.LIVE!