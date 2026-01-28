Повернення Тайсона Ф'юрі починається з бою проти росіянина

Тайсон Ф'юрі приділяє багато уваги підготовці. Фото: instagram.com/tysonfury/

Британець Тайсон Ф'юрі проведе бій із росіянином Арсланбеком Махмудовим у своєму першому поєдинку після повернення в професійний бокс.

Про майбутню зустріч повідомили організатори вечора та платформа Netflix на своїй сторінці в соціальній мережі X.

Поєдинок у важкій ваговій категорії заплановано на 11 квітня, він відбудеться у Великій Британії. Це буде перший вихід Тайсона Ф'юрі в ринг після паузи, про яку він оголосив на початку минулого року, залишивши за дужками подальші плани.

Афіша майбутнього бою. Фото: instagram.com/tysonfury/

Що відомо про суперника Тайсона

У грудні 2024 року Ф'юрі поступився українцю Олександру Усику одноголосним рішенням суддів у бою-реванші, а вже в січні 2025-го заявив про завершення кар'єри. Восени промоутер Френк Воррен говорив, що повернення британця очікується 2026 року, і сам Ф'юрі пізніше це підтвердив. На рахунку 37-річного боксера 34 перемоги, одна нічия і дві поразки, а в різні роки він володів чемпіонськими поясами WBA, WBC, WBO та IBF.

Арсланбек Махмудов — це 36-річний важковаговик, на рахунку якого 21 перемога та дві поразки. У жовтні 2025 року він виграв бій у британця Девіда Аллена одноголосним рішенням суддів і став володарем титулу WBA Inter-Continental у важкій вазі, закріпившись у статусі одного з помітних боксерів дивізіону.

