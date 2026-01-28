Видео
Главная Спорт Тайсон Фьюри выбрал россиянина для следующего боя

Тайсон Фьюри выбрал россиянина для следующего боя

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 16:07
Возвращение Тайсона Фьюри начинается с боя против россиянина
Тайсон Фьюри уделяет много внимания подготовке. Фото: instagram.com/tysonfury/

Британец Тайсон Фьюри проведет бой с россиянином Арсланбек Махмудов в своем первом поединке после возвращения в профессиональный бокс.

О предстоящей встрече сообщили организаторы вечера и платформа Netflix на своей странице в социальной сети X.

Читайте также:

Поединок в тяжелой весовой категории запланирован на 11 апреля и пройдет в Великобритании. Это будет первый выход Тайсона Фьюри в ринг после паузы, о которой он объявил в начале прошлого года, оставив за скобками дальнейшие планы.  

Тайсон Фьюри
Афиша будущего боя. Фото: instagram.com/tysonfury/

Что известно о соперника Тайсона

В декабре 2024 года Фьюри уступил украинцу Александру Усику единогласным решением судей в бою-реванше, а уже в январе 2025-го заявил о завершении карьеры. Осенью промоутер Фрэнк Уоррен говорил, что возвращение британца ожидается в 2026 году, и сам Фьюри позже это подтвердил. На счету 37-летнего боксера 34 победы, одна ничья и два поражения, а в разные годы он владел чемпионскими поясами WBA, WBC, WBO и IBF.

Арсланбек Махмудов — это 36-летний тяжеловес, на счету которого 21 победа и два поражения. В октябре 2025 года он выиграл бой у британца Дэвид Аллен единогласным решением судей и стал обладателем титула WBA Inter-Continental в тяжелом весе, закрепившись в статусе одного из заметных боксеров дивизиона. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
