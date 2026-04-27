Леннокс Льюїс згадав про бій із Кличком та намір повернутися в бокс

Володимир Кличко (ліворуч) та Леннокс Льюїс. Фото: Robinson/Getty Images

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс розповів про думки повернутися в професійний бокс. Британець завершив кар'єру у 2003 році. Останнім його боєм став поєдинок проти Віталія Кличка.

Після цього Льюїс вирішив не повертатися на ринг, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sky Sports.

За словами екс-боксера, після відходу він не раз замислювався про повернення. При цьому він залишався залучений у бокс як коментатор. Рішення не відновлювати кар'єру було пов'язане з розумінням досягнутих результатів. Льюїс наголосив, що вже реалізував усі цілі в спорті.

"Багато разів мені хотілося знову вийти на ринг. Але зосередженість та дисципліна втримали мене поза рингом. Скажу вам, це було нелегко. Я сказав собі: я вже всього досяг, мені більше нічого доводити", — розповів Льюїс.

Історія протистояння з Кличком

Британець Леннокс Льюїс також згадав бій проти Віталія Кличка, який відбувся в червні 2003 року. Поєдинок було зупинено після шостого раунду через розсічення в українця. На момент зупинки українець лідирував за суддівськими записками. У 1999 році британець став абсолютним чемпіоном світу, об'єднавши титули WBC, WBA та IBF.

Бою Леннокса Льюїса і Віталія Кличка. Фото: Getty Images

Бій Леннокса Льюїса з Віталієм Кличком спочатку не планувався: українець вийшов на заміну травмованому Кірку Джонсону та погодився на поєдинок за короткий час. У рингу Кличко нав'язав жорсткий темп і після шести раундів лідирував за суддівськими записками, проте бій було зупинено через сильне розсічення над оком, і перемога технічним нокаутом дісталася Льюїсу.

Реванш активно обговорювався, але британець незабаром завершив кар'єру, так і не давши повторного шансу.

