Джошуа повернеться на ринг влітку, ім'я суперника вже відоме

Ентоні Джошуа на пресконференції. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Британський суперважковаговик Ентоні Джошуа проведе наступний поєдинок 25 липня. Бій відбудеться в Ер-Ріяді. Суперником колишнього чемпіона світу стане Крістіан Пренга.

Поєдинок стане частиною літнього боксерського вечора в Саудівській Аравії, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на DAZN.

Бій Крістіана Пренга з Ентоні Джошуа розглядається як проміжний етап перед можливим протистоянням із Тайсоном Ф'юрі. Потенційний поєдинок із британцем може відбутися до кінця року. Британець продовжує підготовку в тренувальному таборі. Він працює в команді Олександра Усика.

Ентоні Джошуа після перемоги над Джейком Полом. Фото: Reuters/Marco Bello

Підготовка Джошуа до протистояння

Востаннє Ентоні виходив у ринг у грудні 2025 року. Тоді він нокаутував Джейка Пола. Після цього боксер потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинули двоє його тренерів. Підготовка до нового бою проходить після цих подій.

THE COMEBACK 👊
@anthonyjoshua fights Kristian Prenga (20-1, 20 KOs) on July 25 in Riyadh!



Locked in for a huge 2026 👀#JoshuaPrenga live on @DAZNBoxing

Крістіан Пренга — албанський професійний боксер суперважкої ваги. У його активі 20 перемог та одна поразка, більшість перемог здобуто нокаутом. Він відомий агресивною манерою ведення бою та високим відсотком дострокових перемог. Поєдинок із Джошуа стане найбільш значущим у його кар'єрі.

