Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Джошуа дізнався ім'я нового суперника: це не Ф'юрі

Джошуа дізнався ім'я нового суперника: це не Ф'юрі

Ua ru
Дата публікації: 27 квітня 2026 17:47
Джошуа повернеться на ринг влітку, ім'я суперника вже відоме
Ентоні Джошуа на пресконференції. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Британський суперважковаговик Ентоні Джошуа проведе наступний поєдинок 25 липня. Бій відбудеться в Ер-Ріяді. Суперником колишнього чемпіона світу стане Крістіан Пренга.

Поєдинок стане частиною літнього боксерського вечора в Саудівській Аравії, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на DAZN.

Бій Крістіана Пренга з Ентоні Джошуа розглядається як проміжний етап перед можливим протистоянням із Тайсоном Ф'юрі. Потенційний поєдинок із британцем може відбутися до кінця року. Британець продовжує підготовку в тренувальному таборі. Він працює в команді Олександра Усика.

Энтони Джошуа после боя с Джейком Полом 19 декабря 2025 года
Ентоні Джошуа після перемоги над Джейком Полом. Фото: Reuters/Marco Bello

Підготовка Джошуа до протистояння

Востаннє Ентоні виходив у ринг у грудні 2025 року. Тоді він нокаутував Джейка Пола. Після цього боксер потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинули двоє його тренерів. Підготовка до нового бою проходить після цих подій. 

Крістіан Пренга — албанський професійний боксер суперважкої ваги. У його активі 20 перемог та одна поразка, більшість перемог здобуто нокаутом. Він відомий агресивною манерою ведення бою та високим відсотком дострокових перемог. Поєдинок із Джошуа стане найбільш значущим у його кар'єрі.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, чому Леннокс Льюїс не повернувся в бокс, і що він думає про бій проти Віталія Кличка.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що в Туреччині побили російського боксера після перемоги над місцевим спортсменом.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Олександр Усик бокс Ентоні Джошуа
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації