Уоррен раскрыл сроки боя Фьюри и Джошуа

Известный промоутер Фрэнк Уоррен сообщил детали возможного поединка между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Это противостояние уже давно обсуждается. Обе стороны формально согласны встретиться на ринге.

Тайсон Фьюри и вовсе бросил вызов Энтони Джошуа сразу после недавней победы над Арсланбеком Махмудовым, напоминают Новини.LIVE со ссылкой на talkSPORT.

Представители Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа уже достигли договоренностей по контракту. Фрэнк Уоррен заявил, что контракты на противостояние подписаны. Поединок может состояться в октябре.

Когда может пройти бой Фьюри и Джошуа

Организация поединка зависит от календаря и доступности арены. Рассматривается проведение боя в четвертом квартале 2026 года. Обе стороны хотят, чтобы их встреча состоялась в Великобритании на стадионе "Уэмбли".

"Тайсон подписал контракт еще несколько месяцев назад, но теперь это сделал и Эй Джей, поэтому бою быть. Судя по всему, он состоится где-то в октябре. Это масштабное событие, и мы наконец его увидим. Я не думаю, что бой пройдет раньше из-за доступности арены", — сообщил Уоррен.

Перед этим Энтони Джошуа проведет бой против албанца Кристиана Пренги. Поединок запланирован на 25 июля. В последнем бою Джошуа нокаутировал Джейка Пола, а Тайсон Фьюри в апреле победил Арсланбека Махмудова.

