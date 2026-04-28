Бій Ф'юрі з Джошуа все ближче: відомо, коли він відбудеться

Бій Ф'юрі з Джошуа все ближче: відомо, коли він відбудеться

Дата публікації: 28 квітня 2026 19:12
Воррен розкрив терміни бою Ф'юрі та Джошуа
Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Фото: Mark Robinson/Getty Images

Відомий промоутер Френк Воррен повідомив деталі можливого поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Це протистояння вже давно обговорюється. Обидві сторони формально згодні зустрітися на рингу.

Тайсон Ф'юрі взагалі кинув виклик Ентоні Джошуа відразу після нещодавньої перемоги над Арсланбеком Махмудовим, нагадують Новини.LIVE з посиланням на talkSPORT.

Представники Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа вже досягли домовленостей щодо контракту. Френк Воррен заявив, що контракти на протистояння підписано. Поєдинок може відбутися в жовтні.

Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен перед боем с Арсланбеком Махмудовым 9 апреля 2026 года
Тайсон Ф'юрі (ліворуч) із Френком Ворреном. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Коли може відбутися бій Ф'юрі та Джошуа

Організація поєдинку залежить від календаря та доступності арени. Розглядається проведення бою в четвертому кварталі 2026 року. Обидві сторони хочуть, щоб їхня зустріч відбулася у Великій Британії на стадіоні "Вемблі".

"Тайсон підписав контракт ще кілька місяців тому, але тепер це зробив і Ей Джей, тому бою бути. Судячи з усього, він відбудеться десь у жовтні. Це масштабна подія, і ми нарешті її побачимо. Я не думаю, що бій пройде раніше через доступність арени", — повідомив Воррен.

Перед цим Ентоні Джошуа проведе бій проти албанця Крістіана Пренгі. Поєдинок запланований на 25 липня. В останньому бою Джошуа нокаутував Джейка Пола, а Тайсон Ф'юрі у квітні переміг Арсланбека Махмудова.

бокс Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
