Шевченко сумнівається в кандидатурі Маркевича у збірній України

Президент УАФ Андрій Шевченко. Фото: УНІАН

Українська асоціація футболу близька до призначення нового головного тренера збірної України. Основним кандидатом на цю посаду називають Мирона Маркевича. Рішення щодо наступника Сергія Реброва може бути прийнято найближчим часом.

Уже в червні "синьо-жовті" можуть зіграти товариський матч із новим наставником, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на UA-Футбол.

Саме 75-річний Мирон Маркевич розглядається як пріоритетний варіант для збірної України. При цьому остаточне рішення ще не затверджено. Президент УАФ Андрій Шевченко не має повної впевненості в кандидатурі Маркевича. Однак його оточення підтримує призначення українського тренера.

Український тренер Мирон Маркевич. Фото: УНІАН

Хто ще входить до списку кандидатів

У шорт-листі перебувають три фахівці. Окрім Мирона Маркевича, розглядаються Андреа Мальдера та Ігор Йовічевіч. УАФ аналізує доступні варіанти після відходу Реброва. Рішення має враховувати поточні завдання збірної.

Маркевич уже очолював збірну України 2010 року. Під його керівництвом команда провела чотири матчі. Останнім місцем роботи фахівця були львівські "Карпати", які він залишив влітку 2024 року.

УАФ оголосила про звільнення Реброва з посади головного тренера 22 квітня.

