Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У Шевченка є сумніви щодо майбутнього тренера збірної України

У Шевченка є сумніви щодо майбутнього тренера збірної України

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 10:19
Шевченко сумнівається в кандидатурі Маркевича у збірній України
Президент УАФ Андрій Шевченко. Фото: УНІАН

Українська асоціація футболу близька до призначення нового головного тренера збірної України. Основним кандидатом на цю посаду називають Мирона Маркевича. Рішення щодо наступника Сергія Реброва може бути прийнято найближчим часом.

Уже в червні "синьо-жовті" можуть зіграти товариський матч із новим наставником, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на UA-Футбол.

Саме 75-річний Мирон Маркевич розглядається як пріоритетний варіант для збірної України. При цьому остаточне рішення ще не затверджено. Президент УАФ Андрій Шевченко не має повної впевненості в кандидатурі Маркевича. Однак його оточення підтримує призначення українського тренера.

Мирон Маркевич стал претендентом на пост тренера сборной Украины
Український тренер Мирон Маркевич. Фото: УНІАН

Хто ще входить до списку кандидатів

У шорт-листі перебувають три фахівці. Окрім Мирона Маркевича, розглядаються Андреа Мальдера та Ігор Йовічевіч. УАФ аналізує доступні варіанти після відходу Реброва. Рішення має враховувати поточні завдання збірної.

Маркевич уже очолював збірну України 2010 року. Під його керівництвом команда провела чотири матчі. Останнім місцем роботи фахівця були львівські "Карпати", які він залишив влітку 2024 року.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Збірна України з футболу Андрій Шевченко Мирон Маркевич
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації