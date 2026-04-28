Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт У Шевченко есть сомнения по поводу будущего тренера сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 28 апреля 2026 10:19
Шевченко сомневается в кандидатуре Маркевича в сборной Украины
Президент УАФ Андрей Шевченко. Фото: УНИАН

Украинская ассоциация футбола близка к назначению нового главного тренера сборной Украины. Основным кандидатом на эту должность называется Мирон Маркевич. Решение по преемнику Сергея Реброва может быть принято в ближайшее время. 

Уже в июне "сине-желтые" могут сыграть товарищеский матч с новым наставником, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на UA-Футбол

Именно 75-летний Мирон Маркевич рассматривается как приоритетный вариант для сборной Украины. При этом окончательное решение еще не утверждено. Президент УАФ Андрей Шевченко не имеет полной уверенности в кандидатуре Маркевича. Однако его окружение поддерживает назначение украинского тренера. 

Мирон Маркевич стал претендентом на пост тренера сборной Украины
Украинский тренер Мирон Маркевич. Фото: УНИАН

Кто еще входит в список кандидатов

В шорт-листе находятся три специалиста. Помимо Мирона Маркевича, рассматриваются Андреа Мальдера и Игор Йовичевич. УАФ анализирует доступные варианты после ухода Реброва. Решение должно учитывать текущие задачи сборной.

Маркевич уже возглавлял сборную Украины в 2010 году. Под его руководством команда провела четыре матча. Последним местом работы специалиста были львовские "Карпаты", которые он покинул летом 2024 года.

Читайте также:

УАФ объявила об уходе Реброва с поста главного тренера 22 апреля. 

Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко Мирон Маркевич
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации