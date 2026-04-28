Шевченко сомневается в кандидатуре Маркевича в сборной Украины

У Шевченко есть сомнения по поводу будущего тренера сборной Украины
Украинская ассоциация футбола близка к назначению нового главного тренера сборной Украины. Основным кандидатом на эту должность называется Мирон Маркевич. Решение по преемнику Сергея Реброва может быть принято в ближайшее время.
Уже в июне "сине-желтые" могут сыграть товарищеский матч с новым наставником, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на UA-Футбол.
Именно 75-летний Мирон Маркевич рассматривается как приоритетный вариант для сборной Украины. При этом окончательное решение еще не утверждено. Президент УАФ Андрей Шевченко не имеет полной уверенности в кандидатуре Маркевича. Однако его окружение поддерживает назначение украинского тренера.
Кто еще входит в список кандидатов
В шорт-листе находятся три специалиста. Помимо Мирона Маркевича, рассматриваются Андреа Мальдера и Игор Йовичевич. УАФ анализирует доступные варианты после ухода Реброва. Решение должно учитывать текущие задачи сборной.
Маркевич уже возглавлял сборную Украины в 2010 году. Под его руководством команда провела четыре матча. Последним местом работы специалиста были львовские "Карпаты", которые он покинул летом 2024 года.
УАФ объявила об уходе Реброва с поста главного тренера 22 апреля.
