Журналіст розкрив деталі зарплати нового тренера збірної України

Дата публікації: 28 квітня 2026 13:12
Зарплата тренера збірної України: скільки отримає наставник
Кандидат на посаду тренера збірної України Мирон Маркевич. Фото: УНІАН

Журналіст та коментатор Віктор Вацко висловився про фінансові умови для майбутнього тренерського штабу збірної України. Рівень зарплат зміниться після звільнення Сергія Реброва. Питання бюджету стало одним із ключових під час вибору нового наставника.

Фінансові можливості УАФ істотно обмежені, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Вацко Live".

Тренерський штаб Сергія Реброва отримував близько 2 млн євро на рік. При цьому особиста зарплата головного тренера становила приблизно 1,25 млн євро щорічно. Ребров входив до числа найбільш високооплачуваних тренерів національних команд. Однак поточна економічна ситуація вимагає перегляду умов.

Сергій Ребров під час матчу. Фото: УНІАН

Як зміниться бюджет на тренерський штаб

Доходи УАФ за 2025 рік склали близько 15,5 млн євро. Значна частина коштів надійшла від ФІФА та УЄФА. Відсутність збірної України на чемпіонаті світу призвела до втрати додаткових бонусів. Це безпосередньо вплинуло на фінансові можливості асоціації.

"Я думаю, що крім професійних якостей нового головного тренера збірної, велике значення матиме його зарплата і зарплата штабу. У Реброва і його штабу було 2 млн євро. Але зараз економічні реалії інші, і такого рівня виплат не буде навіть близько. Я припускаю, що максимум складе близько 1 млн євро на весь штаб", — повідомив Вацко.

Новий тренерський штаб збірної України, за оцінкою Вацка, отримуватиме значно менше за попередників. Остаточні умови контракту залежатимуть від рішення УАФ. Призначення нового головного тренера очікується найближчим часом.

Збірна України з футболу Мирон Маркевич Віктор Вацко
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
