Зарплата тренера сборной Украины: сколько будет получать наставник

Кандидат на должность тренера сборной Украины Мирон Маркевич. Фото: УНИАН

Журналист и комментатор Виктор Вацко высказался о финансовых условиях для будущего тренерского штаба сборной Украины. Уровень зарплат изменится после ухода Сергея Реброва. Вопрос бюджета стал одним из ключевых при выборе нового наставника.

Финансовые возможности УАФ существенно ограничены, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Вацко Live".

Тренерский штаб Сергея Реброва получал около 2 млн евро в год. При этом личная зарплата главного тренера составляла примерно 1,25 млн евро ежегодно. Ребров входил в число самых высокооплачиваемых тренеров национальных команд. Однако текущая экономическая ситуация требует пересмотра условий.

Сергей Ребров во время матча.

Как изменится бюджет на тренерский штаб

Доходы УАФ за 2025 год составили около 15,5 млн евро. Значительная часть средств поступила от ФИФА и УЕФА. Отсутствие сборной Украины на чемпионате мира привело к потере дополнительных бонусов. Это напрямую повлияло на финансовые возможности ассоциации.

"Я думаю, что помимо профессиональных качеств нового главного тренера сборной, большое значение будет иметь его зарплата и зарплата штаба. У Реброва и его штаба было 2 млн евро. Но сейчас экономические реалии другие, и такого уровня выплат не будет даже близко. Я предполагаю, что максимум составит около 1 млн евро на весь штаб", — сообщил Вацко.

Новый тренерский штаб сборной Украины, по оценке Вацко, будет получать значительно меньше предшественников. Окончательные условия контракта будут зависеть от решения УАФ. Назначение нового главного тренера ожидается в ближайшее время.

