Ярмоленко навчається в Академії УЄФА, але може продовжити кар'єру

Ветеран київського "Динамо" Андрій Ярмоленко не планує найближчим часом завершувати ігрову кар'єру. Футболіст розглядає варіант переходу на управлінську посаду в клубі. Перед цим він хоче здобути профільну освіту.

Досвідчений гравець проходить навчання в Академії УЄФА, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

Півзахисник Андрій Ярмоленко не хоче обіймати посаду без відповідної підготовки. Футболіст вивчає основи футбольного менеджменту. Навчання 36-річний ветеран проходить разом із колишнім партнером по "Динамо" Сергієм Сидорчуком.

Коли Ярмоленко завершить кар'єру

Курси завершаться у вересні. Після цього хавбек планує взяти паузу для підготовки до нового етапу. Не виключено, що Андрій Ярмоленко продовжить виступи ще на кілька місяців. Такий варіант дозволить плавно перейти до роботи поза полем.

"Ярмоленко не хоче обіймати посаду спортивного директора без підготовки. Він навчається в Академії УЄФА і проходить навчання разом із Сидорчуком. Його ідея в тому, щоб спочатку здобути освіту, а потім перейти до роботи. Не виключено, що він продовжить кар'єру ще на півроку", — розповів Співаковський.

Ярмоленко забив 121 гол у чемпіонатах України. Рекорд результативності належить Максиму Шацьких, на рахунку якого 124 м'ячі.

