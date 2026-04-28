Главная Спорт Спиваковский заинтриговал информацией о планах Ярмоленко в Динамо

Спиваковский заинтриговал информацией о планах Ярмоленко в Динамо

Ua ru
Дата публикации 28 апреля 2026 19:47
Ярмоленко учится в Академии УЕФА, но может продлить карьеру
Андрей Ярмоленко на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ветеран киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко не планирует в ближайшее время завершать игровую карьеру. Футболист рассматривает вариант перехода на управленческую должность в клубе. Перед этим он хочет получить профильное образование.

Опытный игрок проходит обучение в Академии УЕФА, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

Полузащитник Андрей Ярмоленко не хочет занимать пост без соответствующей подготовки. Футболист изучает основы футбольного менеджмента. Обучение 36-летний ветеран проходит вместе с бывшим партнером по "Динамо" Сергеем Сидорчуком

Андрей Ярмоленко в матче "Крисбасса" с "Динамо"
Андрей Ярмоленко забивает гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Когда Ярмоленко завершиь карьеру

Курсы завершатся в сентябре. После этого хавбек планирует взять паузу для подготовки к новому этапу. Не исключено, что Андрей Ярмоленко продолжит выступления еще на несколько месяцев. Такой вариант позволит плавно перейти к работе вне поля.

"Ярмоленко не хочет занимать должность спортивного директора без подготовки. Он учится в Академии УЕФА и проходит обучение вместе с Сидорчуком. Его идея в том, чтобы сначала получить образование, а затем перейти к работе. Не исключено, что он продлит карьеру еще на полгода", — рассказал Спиваковский.

Ярмоленко забил 121 гол в чемпионатах Украины. Рекорд результативности принадлежит Максиму Шацких, на счету которого 124 мяча. 

Динамо Андрей Ярмоленко Игорь Суркис
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
