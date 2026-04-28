Цыганик рассказал, останется ли Костюк тренером Динамо

Главный тренер Игорь Костюк. Фото: пресс-служба "Динамо"

Журналист Игорь Цыганик прокомментировал перспективы главного тренера "Динамо" Игоря Костюка. В столичном клубе не рассматривают другие варианты на следующий сезон. Решение может зависеть от результатов команды на финише чемпионата.

Также учитывается возможность выхода команды в еврокубки, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Игоря Цыганыка.

По итогам 25 матчей киевское "Динамо" занимает 4 место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги с 47 очками. Игорь Костюк, который раньше работал с молодежной командой "бело-синих", возглавил "Динамо" по ходу сезона после отставки Александра Шовковского. Ему удалось вывести своих подопечных в финал Кубка Украины.

Игорь Костюк отвечает на вопросы. Фото: пресс-служба "Динамо"

Позиция по работе Костюка в "Динамо"

Цыганик заявил, что на сегодня нет оснований для отставки тренера. В клубе рассчитывают на стабильность и развитие команды. Итоговое решение будет зависеть от результатов сезона. Вопрос смены наставника на данный момент не рассматривается.

Ранее и президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг возможность замены главного тренера команды. Слухи о том, что это может произойти, возникли после двух подряд поражений "бело-синих" в чемпионате Украины.

Читайте также:

