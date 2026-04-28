Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Цыганик сделал заявление о будущем Костюка в Динамо

Ua ru
Дата публикации 28 апреля 2026 09:14
Цыганик рассказал, останется ли Костюк тренером Динамо
Главный тренер Игорь Костюк. Фото: пресс-служба "Динамо"

Журналист Игорь Цыганик прокомментировал перспективы главного тренера "Динамо" Игоря Костюка. В столичном клубе не рассматривают другие варианты на следующий сезон. Решение может зависеть от результатов команды на финише чемпионата.

Также учитывается возможность выхода команды в еврокубки, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Игоря Цыганыка. 

По итогам 25 матчей киевское "Динамо" занимает 4 место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги с 47 очками. Игорь Костюк, который раньше работал с молодежной командой "бело-синих", возглавил "Динамо" по ходу сезона после отставки Александра Шовковского. Ему удалось вывести своих подопечных в финал Кубка Украины. 

Игорь Костюк после матча "Кривбасса" с "Динамо" 26 апреля 2026 года
Игорь Костюк отвечает на вопросы. Фото: пресс-служба "Динамо"

Позиция по работе Костюка в "Динамо" 

Цыганик заявил, что на сегодня нет оснований для отставки тренера. В клубе рассчитывают на стабильность и развитие команды. Итоговое решение будет зависеть от результатов сезона. Вопрос смены наставника на данный момент не рассматривается. 

Ранее и президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг возможность замены главного тренера команды. Слухи о том, что это может произойти, возникли после двух подряд поражений "бело-синих" в чемпионате Украины. 

Динамо Игорь Цыганык Игорь Костюк
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации