Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Циганик зробив заяву про майбутнє Костюка в Динамо

Циганик зробив заяву про майбутнє Костюка в Динамо

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 09:14
Циганик розповів, чи залишиться Костюк тренером Динамо
Головний тренер Ігор Костюк. Фото: пресслужба "Динамо"

Журналіст Ігор Циганик прокоментував перспективи головного тренера "Динамо" Ігоря Костюка. У столичному клубі не розглядають інші варіанти на наступний сезон. Рішення може залежати від результатів команди на фініші чемпіонату.

Також враховується можливість виходу команди в єврокубки, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал Ігоря Циганика.

За підсумками 25 матчів київське "Динамо" посідає 4 місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги з 47 очками. Ігор Костюк, який раніше працював із молодіжною командою "біло-синіх", очолив "Динамо" під час сезону після відставки Олександра Шовковського. Йому вдалося вивести своїх підопічних у фінал Кубка України.

Игорь Костюк после матча "Кривбасса" с "Динамо" 26 апреля 2026 года
Ігор Костюк відповідає на запитання. Фото: пресслужба "Динамо"

Позиція щодо роботи Костюка в "Динамо"

Циганик заявив, що на сьогодні немає підстав для відставки тренера. У клубі розраховують на стабільність і розвиток команди. Підсумкове рішення залежатиме від результатів сезону. Питання зміни наставника наразі не розглядається.

Раніше і президент "Динамо" Ігор Суркіс спростував можливість заміни головного тренера команди. Чутки про те, що це може статися, виникли після двох поспіль поразок "біло-синіх" у чемпіонаті України.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Динамо Ігор Циганик Ігор Костюк
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації