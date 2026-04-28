Циганик розповів, чи залишиться Костюк тренером Динамо

Головний тренер Ігор Костюк. Фото: пресслужба "Динамо"

Журналіст Ігор Циганик прокоментував перспективи головного тренера "Динамо" Ігоря Костюка. У столичному клубі не розглядають інші варіанти на наступний сезон. Рішення може залежати від результатів команди на фініші чемпіонату.

Також враховується можливість виходу команди в єврокубки, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал Ігоря Циганика.

За підсумками 25 матчів київське "Динамо" посідає 4 місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги з 47 очками. Ігор Костюк, який раніше працював із молодіжною командою "біло-синіх", очолив "Динамо" під час сезону після відставки Олександра Шовковського. Йому вдалося вивести своїх підопічних у фінал Кубка України.

Ігор Костюк відповідає на запитання. Фото: пресслужба "Динамо"

Позиція щодо роботи Костюка в "Динамо"

Циганик заявив, що на сьогодні немає підстав для відставки тренера. У клубі розраховують на стабільність і розвиток команди. Підсумкове рішення залежатиме від результатів сезону. Питання зміни наставника наразі не розглядається.

Раніше і президент "Динамо" Ігор Суркіс спростував можливість заміни головного тренера команди. Чутки про те, що це може статися, виникли після двох поспіль поразок "біло-синіх" у чемпіонаті України.

