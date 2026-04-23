В Італії розкритикували ідею замінити Іран на ЧС-2026

Збірна Італії з футболу. Фото: Reuters

Міністр економіки та фінансів Італії Джанкарло Джорджетті різко відреагував на ідею включити збірну Італії до учасників чемпіонату світу-2026 замість Ірану. Посадовець назвав таку ініціативу ганьбою.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Calcio e Finanza.

Джанлуїджі Доннарума. Фото: Reuters

В Італії жорстко відповіли представникам Трампа

Раніше спеціальний посланник США з глобальних партнерств Паоло Дзамполлі звернувся до ФІФА (FIFA) із пропозицією замінити Іран на Італію на майбутньому мундіалі. Він пояснив свою позицію тим, що "Скуадра адзурра" є чотириразовою чемпіонкою світу і заслуговує на участь у турнірі.

"Я підтверджую, що запропонував Дональду Трампу та президенту ФІФА Джанні Інфантіно включити Італію замість Ірану. Для мене було б мрією побачити нашу команду на чемпіонаті світу, який проходитиме у США", — заявив Дзамполлі.

У самій Італії така ініціатива викликала різку критику. Джорджетті наголосив, що подібні пропозиції суперечать спортивному принципу.

Читайте також:

"Я вважаю це ганьбою. Мені було б соромно", — заявив міністр.

Збірна Ірану вже гарантувала собі місце у фінальній частині чемпіонату світу за підсумками відбору. Команда потрапила до групи разом із Бельгією, Новою Зеландією та Єгиптом і розпочне виступи 16 червня. Однак проблеми можуть виникнути у команди через те, що турнір пройде у США, з якими у Ірана воєнний конфлікт.

Натомість Італія не змогла кваліфікуватися до турніру, поступившись у плей-оф відбору збірній Боснії і Герцеговини. Таким чином питання її участі у ЧС-2026 наразі не розглядається на офіційному рівні.

