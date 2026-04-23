США обговорюють заміну Ірану на Італію на ЧС-2026

У збірної Італії є шанс зіграти на ЧС-2026
Виникла нова ініціатива, пов'язана з можливим складом учасників чемпіонату світу-2026. Спецпосланець Дональда Трампа Паоло Замполлі виступив із пропозицією змінити одну із заявлених команд. Йдеться про можливу заміну збірної Ірану на збірну Італії.
Це питання обговорюється на рівні політичних і футбольних структур, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Financial Times.
Паоло Замполлі веде консультації з представниками адміністрації США, а також із президентом ФІФА Джанні Інфантіно. Італійський бізнесмен має вплив в оточенні Дональда Трампа і підтримує тісні зв'язки з політичними колами. Раніше він зіграв роль в особистому житті американського політика, познайомивши його з майбутньою дружиною. Водночас офіційних рішень з цього питання поки що не ухвалено.
Наскільки реальний такий сценарій
Футбольна збірна Італії не кваліфікувалася на турнір за спортивним принципом. Будь-які зміни у складі учасників чемпіонату світу мають відповідати регламенту ФІФА. У подібних випадках організація керується встановленими процедурами і не допускає політичного втручання. Саме тому ймовірність реалізації подібної ініціативи залишається під питанням.
Чемпіонат світу-2026 пройде в США, Канаді та Мексиці. Турнір уперше відбудеться в розширеному форматі за участю 48 збірних. Остаточний список учасників формується виключно за результатами кваліфікаційних турнірів. Будь-які додаткові рішення мають бути затверджені керівними органами ФІФА.
