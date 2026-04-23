У збірної Італії є шанс зіграти на ЧС-2026

Дата публікації: 23 квітня 2026 10:01
США обговорюють заміну Ірану на Італію на ЧС-2026
Джанлуїджі Доннарумма, Ніколо Барелла та Алессандро Бастоні перед матчем збірної Італії. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Виникла нова ініціатива, пов'язана з можливим складом учасників чемпіонату світу-2026. Спецпосланець Дональда Трампа Паоло Замполлі виступив із пропозицією змінити одну із заявлених команд. Йдеться про можливу заміну збірної Ірану на збірну Італії.

Це питання обговорюється на рівні політичних і футбольних структур, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Financial Times.

Паоло Замполлі веде консультації з представниками адміністрації США, а також із президентом ФІФА Джанні Інфантіно. Італійський бізнесмен має вплив в оточенні Дональда Трампа і підтримує тісні зв'язки з політичними колами. Раніше він зіграв роль в особистому житті американського політика, познайомивши його з майбутньою дружиною. Водночас офіційних рішень з цього питання поки що не ухвалено.

Дональд Трамп в Белом доме 21 апреля 2026 года
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Kylie Cooper

Наскільки реальний такий сценарій

Футбольна збірна Італії не кваліфікувалася на турнір за спортивним принципом. Будь-які зміни у складі учасників чемпіонату світу мають відповідати регламенту ФІФА. У подібних випадках організація керується встановленими процедурами і не допускає політичного втручання. Саме тому ймовірність реалізації подібної ініціативи залишається під питанням.

Чемпіонат світу-2026 пройде в США, Канаді та Мексиці. Турнір уперше відбудеться в розширеному форматі за участю 48 збірних. Остаточний список учасників формується виключно за результатами кваліфікаційних турнірів. Будь-які додаткові рішення мають бути затверджені керівними органами ФІФА.

Дональд Трамп ЧС-2026 з футболу Збірна Італії з футболу
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
