США обговорюють заміну Ірану на Італію на ЧС-2026

Джанлуїджі Доннарумма, Ніколо Барелла та Алессандро Бастоні перед матчем збірної Італії. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Виникла нова ініціатива, пов'язана з можливим складом учасників чемпіонату світу-2026. Спецпосланець Дональда Трампа Паоло Замполлі виступив із пропозицією змінити одну із заявлених команд. Йдеться про можливу заміну збірної Ірану на збірну Італії.

Це питання обговорюється на рівні політичних і футбольних структур, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Financial Times.

Паоло Замполлі веде консультації з представниками адміністрації США, а також із президентом ФІФА Джанні Інфантіно. Італійський бізнесмен має вплив в оточенні Дональда Трампа і підтримує тісні зв'язки з політичними колами. Раніше він зіграв роль в особистому житті американського політика, познайомивши його з майбутньою дружиною. Водночас офіційних рішень з цього питання поки що не ухвалено.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Kylie Cooper

Наскільки реальний такий сценарій

Футбольна збірна Італії не кваліфікувалася на турнір за спортивним принципом. Будь-які зміни у складі учасників чемпіонату світу мають відповідати регламенту ФІФА. У подібних випадках організація керується встановленими процедурами і не допускає політичного втручання. Саме тому ймовірність реалізації подібної ініціативи залишається під питанням.

Чемпіонат світу-2026 пройде в США, Канаді та Мексиці. Турнір уперше відбудеться в розширеному форматі за участю 48 збірних. Остаточний список учасників формується виключно за результатами кваліфікаційних турнірів. Будь-які додаткові рішення мають бути затверджені керівними органами ФІФА.

