Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Гвардіола може очолити збірну Італії, Бонуччі підтримав ідею

Гвардіола може очолити збірну Італії, Бонуччі підтримав ідею

Ua ru
Дата публікації: 21 квітня 2026 10:13
Бонуччі підтримав ідею із запрошенням Гвардіоли до збірної Італії
Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters/Lee Smith

Федерація футболу Італії розглядає Хосепа Гвардіолу як головного кандидата на посаду головного тренера "скуадри аадзурри". Спортивні чиновники не поспішають вести переговори з іншими кандидатами, зосередившись на цій опції. Раніше пост наставника став вакантним після звільнення Дженнаро Гаттузо.

Рішення було ухвалено на тлі невдалого виступу команди у відборі на чемпіонат світу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport Mediaset.

Альтернативним варіантом є Антоніо Конте, який вже висловив готовність очолити збірну Італії. Однак пріоритет віддається саме Хосепу Гвардіолі. Іспанський фахівець раніше заявляв про бажання спробувати себе на рівні збірних. При цьому чинний контракт тренера з "Манчестер Сіті" розрахований до літа 2027 року і залишається ключовою перешкодою.

Леонардо Бонуччи
Колишній захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Позиція всередині Італії та думка Бонуччі

В італійській футбольній спільноті обговорення кандидатури Хосепа Гвардіоли вже почалося. Колишній захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі зазначив, що запрошення іспанця могло б означати повну перебудову команди. Він також підкреслив, що такий варіант виглядає складним, але заслуговує на розгляд у поточній ситуації.

Тренер Хосеп Гвардіола має досвід виступів в Італії як гравець. У 2000 роки після відходу з "Барселони" він виступав за місцеві "Брешію" та "Рому". Призначення іноземного фахівця може стати частиною стратегії оновлення збірної після провалу в кваліфікації.

Читайте також:

Нагадаємо, портал Новини.LIVE писав про те, де зараз живе учасник трьох Олімпійських ігор Олег Лісогор.

Також Новини.LIVE цитували кікбоксера з Нідерландів Ріко Верхувена, який пообіцяв відібрати чемпіонські пояси в Олександра Усика.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Збірна Італії з футболу
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації