Бонуччі підтримав ідею із запрошенням Гвардіоли до збірної Італії

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters/Lee Smith

Федерація футболу Італії розглядає Хосепа Гвардіолу як головного кандидата на посаду головного тренера "скуадри аадзурри". Спортивні чиновники не поспішають вести переговори з іншими кандидатами, зосередившись на цій опції. Раніше пост наставника став вакантним після звільнення Дженнаро Гаттузо.

Рішення було ухвалено на тлі невдалого виступу команди у відборі на чемпіонат світу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport Mediaset.

Альтернативним варіантом є Антоніо Конте, який вже висловив готовність очолити збірну Італії. Однак пріоритет віддається саме Хосепу Гвардіолі. Іспанський фахівець раніше заявляв про бажання спробувати себе на рівні збірних. При цьому чинний контракт тренера з "Манчестер Сіті" розрахований до літа 2027 року і залишається ключовою перешкодою.

Колишній захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Позиція всередині Італії та думка Бонуччі

В італійській футбольній спільноті обговорення кандидатури Хосепа Гвардіоли вже почалося. Колишній захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі зазначив, що запрошення іспанця могло б означати повну перебудову команди. Він також підкреслив, що такий варіант виглядає складним, але заслуговує на розгляд у поточній ситуації.

Тренер Хосеп Гвардіола має досвід виступів в Італії як гравець. У 2000 роки після відходу з "Барселони" він виступав за місцеві "Брешію" та "Рому". Призначення іноземного фахівця може стати частиною стратегії оновлення збірної після провалу в кваліфікації.

