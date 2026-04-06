Алессандро Дель П'єро може очолити італійський футбол

Алессандро Дель П'єро з Кубком Світу під час промо ЧС-2026.

Італійський футбол готується до серйозних перетворень. "Скуадра Адзурра" пропустить три поспіль чемпіонати світу. Реакцією став відхід керівництва FIGC та звільнення тренерського штабу команди.

Легендарний Алессандро Дель П'єро може очолити Федерацію футболу Італії, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на інсайдера Ніколу Скіру.

Попередній глава FIGC Габріеле Гравіна пішов у відставку після поразки збірної Італії по пенальті від Боснії. Разом із ним звільнився головний тренер "Скуадри Адзурри" Дженнаро Гаттузо і весь його штаб. Новим наставником команди може стати Антоніо Конте. Також на цей пост сватають Массіміліано Аллегрі.

Дель П'єро готується до нового виклику

Щодо кандидатури нового тренера збірної Італії ще немає конкретики, але зате відомо, що може очолити FIGC. Усе йде до того, що 51-річний Алессандро Дель П'єро отримає карт-бланш на розвиток італійського футболу.

Кандидатуру Дель П'єро підтримали навіть деякі місцеві політики. Алессандро залишається одним із найпопулярніших спортсменів Італії останніх десятиліть. Він асоціюється з туринським "Ювентусом", з яким неодноразово ставав чемпіоном Серії А. Дель П'єро не кинув команду після скандалу, який відправив "стару синьйору" до Серії В. У складі збірної Італії він став чемпіоном світу 2006 року.

