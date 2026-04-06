Дель П'єро може стати керівником італійського футболу

Дель П'єро може стати керівником італійського футболу

Дата публікації: 6 квітня 2026 11:28
Алессандро Дель П'єро може очолити італійський футбол
Алессандро Дель П'єро з Кубком Світу під час промо ЧС-2026. Фото: Reuters/Kirby Lee

Італійський футбол готується до серйозних перетворень. "Скуадра Адзурра" пропустить три поспіль чемпіонати світу. Реакцією став відхід керівництва FIGC та звільнення тренерського штабу команди.

Легендарний Алессандро Дель П'єро може очолити Федерацію футболу Італії, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на інсайдера Ніколу Скіру.

Попередній глава FIGC Габріеле Гравіна пішов у відставку після поразки збірної Італії по пенальті від Боснії. Разом із ним звільнився головний тренер "Скуадри Адзурри" Дженнаро Гаттузо і весь його штаб. Новим наставником команди може стати Антоніо Конте. Також на цей пост сватають Массіміліано Аллегрі.

Алессандро Дель Пьеро спорит со Златаном Ибрагимовичем
Алессандро Дель П'єро (ліворуч) і Златан Ібрагімович. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Дель П'єро готується до нового виклику

Щодо кандидатури нового тренера збірної Італії ще немає конкретики, але зате відомо, що може очолити FIGC. Усе йде до того, що 51-річний Алессандро Дель П'єро отримає карт-бланш на розвиток італійського футболу.

Кандидатуру Дель П'єро підтримали навіть деякі місцеві політики. Алессандро залишається одним із найпопулярніших спортсменів Італії останніх десятиліть. Він асоціюється з туринським "Ювентусом", з яким неодноразово ставав чемпіоном Серії А. Дель П'єро не кинув команду після скандалу, який відправив "стару синьйору" до Серії В. У складі збірної Італії він став чемпіоном світу 2006 року.

Читайте також:

Нагадаємо, стало відомо, в якій країні опинився колишній спортивний коментатор Роман Кадємін, який виїхав з України.

Також Новини.LIVE писали про рідкісну фотосесію лідера "Динамо" Дениса Попова з дружиною і дитиною.

спорт футбол Ювентус Збірна Італії з футболу Алессандро Дель П'єро
Володимир Соборний - Редактор
Автор:
Володимир Соборний
