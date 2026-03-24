Кріштіану Роналду може повернутися в Ювентус

Кріштіану Роналду може повернутися в Ювентус

Дата публікації: 24 березня 2026 22:37
Кріштіану Роналду може повернутися в Ювентус
Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Легендарний футболіст Кріштіану Роналду може повернутися до Європи. Чутки про це, які циркулюють уже не перший рік, нарешті знайшли під собою реальне підґрунтя. Причиною такого рішення стала ситуація на Близькому Сході, яка залишається важкою.

На португальського футболіста претендує туринський "Ювентус", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Tutto Mercato.

Регулярні обстріли бойовими дронами Саудівської Аравії та інших країн регіону призвели до припинення більшості спортивних подій, таких як етапи Формули-1 та матчів місцевих футбольних ліг. Кріштіану Роналду ризикує залишитися без ігрової практики напередодні Кубка Світу з футболу, який відбудеться влітку 2026 року.

Роналду готовий повернутися в "Ювентус"

Португальський ветеран уже дав своїм агентам завдання знайти клуб у Європі, де футболіст міг би відіграти кілька місяців до старту Мундіалю. "Стара синьйора" може прийняти гравця, який виступав у складі туринців із 2018 до 2021 року.

Криштиану Роналду и Жоау Феликс в составе "Аль-Насра"
Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: Reuters

У складі "Ювентуса" Кріштіану Роналду двічі перемагав у Серії А, завоював Кубок Італії та два Суперкубки країни. Він зіграв 98 матчів та забив 81 гол. Йдеться про короткострокову оренду португальця в італійський клуб, у якому він може провести три місяці. Керівництво "Аль-Насра" готове погодитися з таким варіантом.

Нагадаємо, одразу кілька молодих футболістів київського "Динамо" змінили трансферну вартість і подорожчали на ринку.

Лідер збірної Грузії Хвіча Кварацхелія може піти з французького "ПСЖ" вже під час літнього трансферного вікна.

спорт футбол Кріштіану Роналду Футбол трансфери Ювентус Аль-Наср
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
