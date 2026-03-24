Криштиану Роналду может вернуться в Ювентус

Криштиану Роналду может вернуться в Ювентус

Дата публикации 24 марта 2026 22:37
Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Легендарный футболист Криштиану Роналду может вернуться в Европу. Слухи об этом, которые циркулируют уже не первый год, наконец-то обрели под собой реальное основание. Причиной такого решения стала ситуация на Ближнем Востоке, которая остается тяжелой. 

На португальского футболиста претендует туринский "Ювентус", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Tutto Mercato

Регулярные обстрелы боевыми дронами Саудовской Аравии и других стран региона привели к приостановке большинства спортивных событий, таким как этапы Формулы-1 и матчей местных футбольных лиг. Криштиану Роналду рискует остаться без игровой практики накануне Кубка Мира по футболу, который пройдет летом 2026 года. 

Роналду готов вернуться в "Ювентус" 

Португальский ветеран уже дал своим агентам задание найти клуб в Европе, где футболист мог бы отыграть несколько месяцев до старта Мундиаля. "Старая синьора" может принять игрока, который выступал в составе туринцев с 2018 по 2021 годы.  

Криштиану Роналду и Жоау Феликс в составе "Аль-Насра"
Криштиану Роналду празднует гол. Фото: Reuters

В составе "Ювентуса" Криштиану Роналду дважды побеждал в Серии А, завоевал Кубок Италии и два Суперкубка страны. Он сывграл 98 матчей и забил 81 гол. Речь идет о краткосрочной аренде португальца в итальянский клуб, в котором он может провести три месяца. Руководство "Аль-Насра" готово согласиться с таким вариантом. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
