Алессандро Дель Пьеро может возглавить итальянский футбол

Дель Пьеро может стать руководителем итальянского футбола
Итальянский футбол готовится к серьезным преобразованиям. "Скуадра Адзурра" пропустит три подряд чемпионата мира. Реакцией стал уход руководства FIGC и увольнение тренерского штаба команды.
Легендарный Алессандро Дель Пьеро может возглавить Федерацию футбола Италии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Николу Скиру.
Предыдущий глава FIGC Габриэле Гравина ушел в отставку после поражения сборной Италии по пенальти от Боснии. Вместе с ним уволился главный тренер "Скуадры Адзурры" Дженнаро Гаттузо и весь его штаб. Новым наставником команды может стать Антонио Конте. Также на этот пост сватают Массимилиано Аллегри.
Дель Пьеро готовится к новому вызову
По кандидатуре нового тренера сборной Италии еще нет конкретики, но зато известно, что может возглавить FIGC. Все идет к тому, что 51-летний Алессандро Дель Пьеро получит карт-бланш на развитие итальянского футбола.
Кандидатуру Дель Пьеро поддержали даже некоторые местные политики. Алессандро остается одним из самых популярных спортсменов Италии последних десятилетий. Он ассоциируется с туринским "Ювентусом", с которым неоднократно становился чемпионом Серии А. Дель Пьеро не бросил команду после скандала, который отправил "старую синьору" в Серию В. В составе сборной Италии он стал чемпионом мира 2006 года.
