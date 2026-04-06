Алессандро Дель Пьеро может возглавить итальянский футбол

Алессандро Дель Пьеро с Кубком Мира во время промо ЧМ-2026. Фото: Reuters/Kirby Lee

Итальянский футбол готовится к серьезным преобразованиям. "Скуадра Адзурра" пропустит три подряд чемпионата мира. Реакцией стал уход руководства FIGC и увольнение тренерского штаба команды.

Легендарный Алессандро Дель Пьеро может возглавить Федерацию футбола Италии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Николу Скиру.

Предыдущий глава FIGC Габриэле Гравина ушел в отставку после поражения сборной Италии по пенальти от Боснии. Вместе с ним уволился главный тренер "Скуадры Адзурры" Дженнаро Гаттузо и весь его штаб. Новым наставником команды может стать Антонио Конте. Также на этот пост сватают Массимилиано Аллегри.

Алессандро Дель Пьеро (слева) и Златан Ибрагимович. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Дель Пьеро готовится к новому вызову

По кандидатуре нового тренера сборной Италии еще нет конкретики, но зато известно, что может возглавить FIGC. Все идет к тому, что 51-летний Алессандро Дель Пьеро получит карт-бланш на развитие итальянского футбола.

Кандидатуру Дель Пьеро поддержали даже некоторые местные политики. Алессандро остается одним из самых популярных спортсменов Италии последних десятилетий. Он ассоциируется с туринским "Ювентусом", с которым неоднократно становился чемпионом Серии А. Дель Пьеро не бросил команду после скандала, который отправил "старую синьору" в Серию В. В составе сборной Италии он стал чемпионом мира 2006 года.

Читайте также:

