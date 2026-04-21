Бонуччи поддержал идею с приглашением Гвардиолы в сборную Италии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters/Lee Smith

Федерация футбола Италии рассматривает Хосепа Гвардиолу в качестве главного кандидата на пост главного тренера "скуадры аадзурры". Спортивные чиновники не спешат вести переговоры с другими кандидатами, сосредоточившись на этой опции. Ранее пост наставника стал вакантным после увольнения Дженнаро Гаттузо.

Решение было принято на фоне неудачного выступления команды в отборе на чемпионат мира, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport Mediaset.

Альтернативным вариантом является Антонио Конте, который уже выразил готовность возглавить сборную Италии. Однако приоритет отдается именно Хосепу Гвардиоле. Испанский специалист ранее заявлял о желании попробовать себя на уровне сборных. При этом действующий контракт тренера с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2027 года и остается ключевым препятствием.

Бывший защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Позиция внутри Италии и мнение Бонуччи

В итальянском футбольном сообществе обсуждение кандидатуры Хосепа Гвардиолы уже началось. Бывший защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи отметил, что приглашение испанца могло бы означать полную перестройку команды. Он также подчеркнул, что такой вариант выглядит сложным, но заслуживает рассмотрения в текущей ситуации.

Тренер Хосеп Гвардиола имеет опыт выступлений в Италии как игрок. В 2000 годы после ухода из "Барселоны" он выступал за местные "Брешию" и "Рому". Назначение иностранного специалиста может стать частью стратегии обновления сборной после провала в квалификации.

