США обсуждают замену Ирана на Италию на ЧМ-2026

Джанлуиджи Доннарумма, Николо Барелла и Алессандро Бастони перед матчем сборной Италии.

Возникла новая инициатива, связанная с возможным составом участников чемпионата мира-2026. Спецпосланник Дональда Трампа Паоло Замполли выступил с предложением изменить одну из заявленных команд. Речь идет о возможной замене сборной Ирана на сборную Италии.

Этот вопрос обсуждается на уровне политических и футбольных структур, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Financial Times.

Паоло Замполли ведет консультации с представителями администрации США, а также с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Итальянский бизнесмен имеет влияние в окружении Дональда Трампа и поддерживает тесные связи с политическими кругами. Ранее он сыграл роль в личной жизни американского политика, познакомив его с будущей супругой. В то же время официальных решений по этому вопросу пока не принято.

Президент США Дональд Трамп.

Насколько реален такой сценарий

Футбольная сборная Италии не квалифицировалась на турнир по спортивному принципу. Любые изменения в составе участников чемпионата мира должны соответствовать регламенту ФИФА. В подобных случаях организация руководствуется установленными процедурами и не допускает политического вмешательства. Именно поэтому вероятность реализации подобной инициативы остается под вопросом.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые состоится в расширенном формате с участием 48 сборных. Окончательный список участников формируется исключительно по результатам квалификационных турниров. Любые дополнительные решения должны быть утверждены руководящими органами ФИФА.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о готовности португальской "Бенфики" продать игрока сборной Украины Георгия Судакова.

Также Новини.LIVE писали о словах, которые написал Андрей Ярмоленко по поводу выхода "Чернигова" в финал Кубка Украины.