Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт У сборной Италии есть шанс сыграть на ЧМ-2026

У сборной Италии есть шанс сыграть на ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 23 апреля 2026 10:01
США обсуждают замену Ирана на Италию на ЧМ-2026
Джанлуиджи Доннарумма, Николо Барелла и Алессандро Бастони перед матчем сборной Италии. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Возникла новая инициатива, связанная с возможным составом участников чемпионата мира-2026. Спецпосланник Дональда Трампа Паоло Замполли выступил с предложением изменить одну из заявленных команд. Речь идет о возможной замене сборной Ирана на сборную Италии.

Этот вопрос обсуждается на уровне политических и футбольных структур, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Financial Times.

Паоло Замполли ведет консультации с представителями администрации США, а также с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Итальянский бизнесмен имеет влияние в окружении Дональда Трампа и поддерживает тесные связи с политическими кругами. Ранее он сыграл роль в личной жизни американского политика, познакомив его с будущей супругой. В то же время официальных решений по этому вопросу пока не принято. 

Дональд Трамп в Белом доме 21 апреля 2026 года
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Kylie Cooper

Насколько реален такой сценарий

Футбольная сборная Италии не квалифицировалась на турнир по спортивному принципу. Любые изменения в составе участников чемпионата мира должны соответствовать регламенту ФИФА. В подобных случаях организация руководствуется установленными процедурами и не допускает политического вмешательства. Именно поэтому вероятность реализации подобной инициативы остается под вопросом.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые состоится в расширенном формате с участием 48 сборных. Окончательный список участников формируется исключительно по результатам квалификационных турниров. Любые дополнительные решения должны быть утверждены руководящими органами ФИФА.

Дональд Трамп ЧМ-2026 по футболу Сборная Италии по футболу
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации